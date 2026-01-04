शादी या अन्य समारोह में पहन सकती हैं ये 5 तरह के ब्लेजर

शादी या अन्य समारोह में महिलाओं की पोशाकों का चयन करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। खासकर जब बात ब्लेजर की हो। ब्लेजर न केवल आपके लुक को स्टाइलिश बनाता है बल्कि आरामदायक भी होता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे ब्लेजर स्टाइल्स के बारे में बताते हैं, जो शादी या अन्य समारोह में पहनने के लिए बेहतरीन हैं और आपको खास महसूस कराएंगे।

#1 सेक्विन बेल्जर सेक्विन ब्लेजर हमेशा से ही फैशन में रहे हैं। ये न केवल आपको आकर्षक दिखाते हैं, बल्कि रात की रोशनी में भी आपका लुक खास बनाते हैं। आप इसे किसी साधारण टॉप या शर्ट के साथ पहन सकती हैं। इसके साथ ही हल्की एक्सेसरीज पहनें ताकि आपका लुक बहुत बनावटी न लगे और आप स्टाइलिश दिखें। इस तरह का ब्लेजर आपके पूरे लुक को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और आपको सबसे अलग दिखाएगा।

#2 वेलवेट ब्लेजर वेलवेट ब्लेजर सर्दियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसकी नरम बनावट और गहरे रंग इसे खास अवसरों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। आप इसे किसी भारी कढ़ाई वाले लहंगे या साड़ी के साथ पहन सकती हैं। इसके साथ ही हल्की एक्सेसरीज पहनें ताकि आपका लुक संतुलित रहे और आप आरामदायक महसूस करें। वेलवेट ब्लेजर न केवल आपको गर्म रखता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाता है, जिससे आपका पूरा पहनावा खास बनता है।

#3 फ्लोरल प्रिंट ब्लेजर फ्लोरल प्रिंट ब्लेजर गर्मियों के लिए एकदम सही हैं। ये न केवल ताजगी देते हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाते हैं। इन्हें किसी साधारण कुर्ता या टॉप के साथ पहना जा सकता है। इसके साथ ही हल्की एक्सेसरीज पहनें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे और आप स्टाइलिश दिखें। इस तरह का ब्लेजर आपके पूरे पहनावे को एक नई पहचान देता है और आपको सबसे अलग दिखाता है।

#4 एम्ब्रॉयडरी ब्लेजर एम्ब्रॉयडरी ब्लेजर हमेशा से ही भारतीय शिल्पकला का हिस्सा रहे हैं। ये न केवल देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि पहनने पर भी आरामदायक होते हैं। इन्हें किसी भारी कढ़ाई वाले लहंगे या साड़ी के साथ पहना जा सकता है। इसके साथ भी हल्की एक्सेसरीज पहनें ताकि आपका लुक संतुलित रहे और आप आरामदायक महसूस करें। इस तरह का ब्लेजर आपके पूरे पहनावे को एक नई पहचान देता है और आपको सबसे अलग दिखाता है।