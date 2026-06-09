पुर्तगाल की यात्रा पर जा रहे हैं तो इन 5 जगहों का करें रुख, मिलेगा बेहतरीन अनुभव

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लिस्बन

लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और यह अपने पुराने स्मारकों, संगीत से भरी ट्रामों और सुंदर दृश्यों के लिए मशहूर है। यहां आप बेलेम टॉवर, जेरोनिमोस मठ और सेंट जॉर्ज किला जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्बन के अल्फामा इलाके में घूमते हुए आपको शहर की पुरानी गलियों और रंगीन घरों का आनंद ले सकते हैं। यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना और पारंपरिक भोजन का स्वाद लेना भी एक अनोखा अनुभव है।