मुंबई के बैंड्रा हिल रोड से खरीदें ये 5 चीजें, यात्रा बन जाएगी यादगार

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घरेलू सजावट के सामान

अगर आप अपने घर को सजाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो बैंड्रा हिल रोड पर कई दुकानें ऐसी हैं, जहां से आप घर की सजावट के लिए सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि फूलदान, दीये और दीवार पर लगाने वाले फ्रेम्स आदि। ये सामान आपके घर की सुंदरता बढ़ाने में मदद करेंगे और एक अलग ही माहौल बनाएंगे। यहां मिलने वाले घरेलू सजावटी सामान की खासियत यह है कि ये सभी स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं।