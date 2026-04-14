कर्नाटक के इन 5 स्ट्रीट फूड का जरूर लें मजा, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

कर्नाटक दक्षिण भारत का एक खूबसूरत राज्य है, जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की राजधानी बेंगलुरु को तकनीकी हब के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में कई घूमने की जगहें हैं, लेकिन यहां के स्ट्रीट फूड भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। ये स्ट्रीट फूड न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि मन में बस से जाते हैं। आइए कर्नाटक के 5 स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं।

#1 मैसूर डोसा मैसूर डोसा कर्नाटक का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है। यह एक पतला और कुरकुरा डोसा होता है, जिसे खास मसालेदार चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। मैसूर डोसा बनाने के लिए चावल, उड़द दाल और चने की दाल का मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे फिर से खमीर उठाने के बाद इसे तवे पर तेल से बनाया जाता है। अगर आप कर्नाटक में घूमने जा रहे हैं तो इस डोसा को जरूर आजमाएं।

#2 पायसम पायसम कर्नाटक की एक पारंपरिक मिठाई है, जो चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है। इसे नारियल के दूध और सूखे मेवों से सजाया जाता है। पायसम को खास मौकों पर बनाया जाता है, लेकिन स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर भी यह आसानी से मिल जाता है। इसका मीठा स्वाद और मलाईदार बनावट इसे बहुत ही खास बनाते हैं। पायसम का आनंद आप किसी भी समय ले सकते हैं और इसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

Advertisement

#3 अक्की रोटी कर्नाटक में चावल से अक्की रोटी बनाई जाती है, जो स्ट्रीट फूड के रूप में मिल जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावलों में थोड़ा-सा पानी डालकर उन्हें ग्राइंड कर लिया जाता है। अब एक कटोरे में पिसे चावलों समेत नमक, प्याज, हरी मिर्च और धनिया मिलाकर नरम आटा गूंथ लेते हैं। आटे की छोटी-छोटी लोईयां बनाकर उनको रोटी की तरह ही बेला जाता है। इसके बाद थोड़े से तेल में इन्हें फ्राई करके तैयार किया जाता है।

Advertisement

#4 सेट डोसा कर्नाटक में लोग नाश्ते में एक और डोसा खाना पसंद करते हैं, जिसे सेट डोसा कहा जाता है। यह अपनी मुलायम और स्पंज जैसी बनावट के लिए मशहूर है। ये डोसा हमेशा 2-3 के सेट में परोसे जाते हैं, इसीलिए इनका नाम यह पड़ गया। यह मुलायम डोसा फर्मेंटेड चावल, उड़द दाल, मेथी के बीज और पोहा के घोल से बनता है। इसे आम तौर पर नारियल की चटनी, वेजिटेबल सागु या आलू मसाला के साथ खाया जाता है।