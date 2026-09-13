जापान में पतझड़ देखने के लिए जगहें

पतझड़ में जापान हो जाता है बेहद खूबसूरत, इन 5 जगहों पर देखें इसकी सुंदरता

लेखन सयाली 01:58 pm Sep 13, 202601:58 pm

क्या है खबर?

जापान में पतझड़ के दौरान पेड़ों की पत्तियां लाल, नारंगी और पीले रंग में बदल जाती हैं। यह मौसम जापान के सबसे खास आकर्षणों में से एक है। इस समय लोग दूर-दूर से यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। अगर आप भी इस मौसम में जापान जाने की योजना बना रहे हैं तो आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप पतझड़ का असली मजा ले सकते हैं।