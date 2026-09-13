पतझड़ में जापान हो जाता है बेहद खूबसूरत, इन 5 जगहों पर देखें इसकी सुंदरता

पतझड़ में जापान हो जाता है बेहद खूबसूरत, इन 5 जगहों पर देखें इसकी सुंदरता
क्या है खबर?
जापान में पतझड़ के दौरान पेड़ों की पत्तियां लाल, नारंगी और पीले रंग में बदल जाती हैं। यह मौसम जापान के सबसे खास आकर्षणों में से एक है। इस समय लोग दूर-दूर से यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। अगर आप भी इस मौसम में जापान जाने की योजना बना रहे हैं तो आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप पतझड़ का असली मजा ले सकते हैं।
#1
क्योतो
क्योतो जापान के होकुरिकू क्षेत्र में स्थित है और यह अपनी पारंपरिक संस्कृति और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता है।
पतझड़ के मौसम में यहां के पेड़ों की पत्तियां रंग बदलती हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं।
अराशियामा का बांस का जंगल, कियोमिज़ु मंदिर और फुशिमी इनारी श्राइन जैसी जगहें यहां की प्राकृतिक सुंदरता को और खास बनाती हैं।
यहां की शांति और खूबसूरत नजारे पतझड़ का आनंद लेने के लिए बेहतरीन हैं।
#2
नारा
नारा जापान का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह जगह पतझड़ के मौसम में बेहद आकर्षक लगती है।
नारा पार्क, तोकुशिंदा मंदिर और कोफुकुजी मंदिर यहां की खास जगहें हैं, जहां पतझड़ के रंगों का असली मजा लिया जा सकता है। यहां खुले में घूमते हिरण इस जगह को और खास बनाते हैं।
पतझड़ के दौरान नारा की खूबसूरती अपने चरम पर होती है और यह जगह सुकून भरी यात्रा के लिए बेहतरीन है।
#3
ओसाका
ओसाका जापान का एक बड़ा शहर है, जो आधुनिकता और पारंपरिकता का मेल दिखाता है। पतझड़ के मौसम में यहां का ओसाका कैसल और उसके आसपास के बगीचे रंग-बिरंगी पत्तियों से भर जाते हैं।
इसके अलावा शिनसेकाई और डॉटोंबोरी जैसे स्थानों पर घूमने का मजा बढ़ जाता है। यहां का शांत माहौल और पतझड़ के बदलते रंग इसे पर्यटकों के लिए खास बनाते हैं।
यहां का खाना और पारंपरिक सामान भी काफी लोकप्रिय है।
#4
निक्को
निक्को जापान के तोचिगी प्रांत में स्थित एक बेहद सुंदर जगह है। यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पुराने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
पतझड़ के मौसम में यहां के पेड़ों की पत्तियां लाल और सुनहरी रंगों में बदल जाती हैं। तोशोगु श्राइन, निक्को नेशनल पार्क और हानाको फॉल्स जैसे स्थान इस मौसम में देखने लायक होते हैं।
यहां की ठंडी हवाएं और रंग-बिरंगे पेड़ इस जगह को और खास बना देते हैं।
#5
हिरोशिमा
हिरोशिमा अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पतझड़ के मौसम में हिरोशिमा के पार्क और बगीचों में रंग-बिरंगी पत्तियां देखने को मिलती हैं।
हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, मियाजिमा द्वीप और शुशुइन गार्डन जैसे स्थान पतझड़ के नजारे के लिए आदर्श हैं। यहां का शांत माहौल और बदलते मौसम की खूबसूरती इसे पर्यटकों के लिए खास बनाती है।
इन जगहों पर जा कर आप जापानी पतझड़ की असली सुंदरता देख सकेंगे।