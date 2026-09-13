जाग्रेब की 5 घूमने लायक जगहें

क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब की यात्रा के दौरान इन 5 जगहों का जरूर करें रुख

लेखन सयाली 02:50 pm Sep 13, 202602:50 pm

क्या है खबर?

क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब एक बेहद खास और पुरानी यादों से भरा शहर है। यह जगह अपने पुराने समय की इमारतों, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां के बाजार, पार्क और संग्रहालय हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप जाग्रेब घूमने की सोच रहे हैं तो यहां की कुछ खास जगहें आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकती हैं। आज के लेख में हम यहां की 5 घूमने लायक जगहों के बारे में बताएंगे।