क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब की यात्रा के दौरान इन 5 जगहों का जरूर करें रुख
क्या है खबर?
क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब एक बेहद खास और पुरानी यादों से भरा शहर है। यह जगह अपने पुराने समय की इमारतों, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां के बाजार, पार्क और संग्रहालय हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप जाग्रेब घूमने की सोच रहे हैं तो यहां की कुछ खास जगहें आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकती हैं। आज के लेख में हम यहां की 5 घूमने लायक जगहों के बारे में बताएंगे।
#1
मिरोगोय श्मशान भूमि
मिरोगोय श्मशान भूमि जाग्रेब की सबसे शांत और सुंदर जगहों में से एक है। यह जगह चारों तरफ फैली हरियाली और शानदार बनावट के लिए जानी जाती है।
यहां कई मशहूर लोगों की याद में बनाए गए स्मारक और समाधियां हैं। इसके चारों ओर की दीवारों और मेहराबों पर की गई कारीगरी इसे और भी खास बनाती है।
यहां का शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएगा। मिरोगोय में घूमना ऐसा लगता है, जैसे आप प्रकृति की गोद में हों।
#2
टॉमिस्लाव उद्यान
टॉमिस्लाव उद्यान जाग्रेब का एक बड़ा पार्क है। यह जगह उन लोगों के लिए एकदम सही है, जो भीड़भाड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं।
यहां बड़े-बड़े घास के मैदान, सुंदर झीलें और चारों तरफ हरियाली का नजारा आपको ताजगी का अनुभव कराएगा। आप यहां अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं या बस यूं ही आराम कर सकते हैं।
इस उद्यान की सुंदरता देखते ही बनती है।
#3
पुराना शहर
जाग्रेब का पुराना शहर अपने पुराने समय की खूबसूरत इमारतों और गलियों के लिए जाना जाता है। यह जगह आपको इतिहास और संस्कृति के करीब ले जाती है।
यहां की छोटी-छोटी गलियां और पुराने जमाने के घर आपको अलग ही एहसास देंगे। इस जगह पर घूमते हुए आप शहर की असली पहचान को महसूस कर सकते हैं।
यहां के स्थानीय कैफे और दुकानें भी काफी आकर्षक हैं। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है।
#4
जाग्रेब का गिरजाघर
जाग्रेब का गिरजाघर इस शहर की सबसे ऊंची और शानदार इमारतों में से एक है। यह गिरजाघर अपने खूबसूरत डिजाइन और पुराने समय के महत्व के लिए जाना जाता है।
इसकी ऊंची मीनारें दूर से ही ध्यान खींच लेंगी। यहां का सजीव माहौल आपको एक अलग ही अनुभव देगा।
यह जगह धार्मिक आस्था और कला का मेल है, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहां समय बिताना न केवल सुकून देता है, बल्कि आपको इतिहास से भी रूबरू कराता है।
#5
डोलैक बाजार
डोलैक बाजार जाग्रेब का सबसे बड़ा और रंग-बिरंगा बाजार है। यह बाजार ताजे फल, सब्जियां, फूल और स्थानीय हस्तशिल्प के लिए मशहूर है।
यहां घूमते हुए आप स्थानीय लोगों की दिनचर्या और उनकी संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। बाजार का माहौल काफी जीवंत और आकर्षक होता है।
यहां आप ताजा फलों और खाने-पीने की चीजों का स्वाद लेकर अपनी यात्रा को और भी मजेदार बना सकते हैं। यह जगह जाग्रेब की जीवंतता का असली उदाहरण है।