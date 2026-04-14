वियतनाम की यात्रा पर जाएं तो इन 5 जगहों का जरूर करें रुख, आएगा आनंद

वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया का एक सुंदर देश है, जो अपने समृद्ध इतिहास, समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा आपको अनोखे अनुभवों से भर देगी। वियतनाम की यात्रा करते समय आपको इसके पारंपरिक रीति-रिवाजों और आधुनिक जीवनशैली का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। यहां के लोगों की मेहमाननवाजी और खुशमिजाजी भी आपको प्रभावित करेगी। आइए यहां के 5 प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानें।

#1 हनोई के पुराने इलाके में घूमे हनोई का पुराना इलाका एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहां आप वियतनाम की पारंपरिक जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां की संकरी गलियां, रंग-बिरंगे घर और छोटे-छोटे कैफे आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आप यहां के बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं, सड़क किनारे बने खाने के स्टॉल से स्वादिष्ट व्यंजन चख सकते हैं और पुराने मंदिरों की सैर कर सकते हैं। यहां की रातें भी बेहद रोमांचक होती हैं।

#2 हलोंग बे की नाव यात्रा करें हलोंग बे विश्व धरोहर स्थल है और यह अपने अनोखे पत्थरों के द्वीपों और हरे-भरे पानी के लिए मशहूर है। यहां नाव यात्रा करना एक यादगार अनुभव है। नाव के दौरान आप इन द्वीपों के बीच से गुजरते हुए उनकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की गुफाओं और छोटे-छोटे गांवों को भी देख सकते हैं। यह यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।

Advertisement

#3 हो ची मिन्ह सिटी में युद्ध संग्रहालय जाएं हो ची मिन्ह सिटी का युद्ध संग्रहालय वियतनाम युद्ध से जुड़ी अहम जानकारियां प्रदान करता है। इस संग्रहालय में युद्धकालीन तस्वीरें, हथियार और वाहनों आदि को देखा जा सकता है। यहां आने वाले पर्यटकों को युद्ध की विभीषिका और उसके प्रभावों को समझने का मौका मिलता है। यह संग्रहालय वियतनाम की कठिनाइयों और संघर्षों को बखूबी दर्शाता है, जिससे पर्यटक देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को करीब से जान सकते हैं।

Advertisement

#4 हॉय एन शहर की यात्रा करें हॉय एन शहर अपनी पुरानी वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह शहर अपने रंग-बिरंगे घरों, संकरी गलियों, पेंटिंग गैलरी और छोटे-छोटे कैफे के लिए मशहूर है। यहां की नहरें और पुल भी देखने लायक हैं। हॉय एन शहर में घूमते हुए आप इसकी अनोखी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी एक अच्छा अनुभव है, जिससे आप अपने साथ यादगार वस्तुएं ले जा सकते हैं।