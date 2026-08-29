बुडापेस्ट की 5 जगहें

बुडापेस्ट है एक बेहद खूबसूरत जगह, यहां की यात्रा में शामिल करें ये 5 जगहें

लेखन सयाली 04:45 pm Aug 29, 202604:45 pm

क्या है खबर?

हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर डेन्यूब नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है और इसे 'पार्लियामेंट हाउस', 'चेन ब्रिज' और 'हीरोस स्क्वायर' जैसे कई आकर्षक स्थलों के लिए जाना जाता है। बुडापेस्ट की वास्तुकला, संग्रहालय और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराएगी। आइए आज हम आपको बुडापेस्ट की यात्रा के दौरान देखने योग्य 5 जगहें बताते हैं।