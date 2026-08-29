बुडापेस्ट है एक बेहद खूबसूरत जगह, यहां की यात्रा में शामिल करें ये 5 जगहें
क्या है खबर?
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर डेन्यूब नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है और इसे 'पार्लियामेंट हाउस', 'चेन ब्रिज' और 'हीरोस स्क्वायर' जैसे कई आकर्षक स्थलों के लिए जाना जाता है। बुडापेस्ट की वास्तुकला, संग्रहालय और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराएगी। आइए आज हम आपको बुडापेस्ट की यात्रा के दौरान देखने योग्य 5 जगहें बताते हैं।
#1
डेन्यूब नदी पर नौका विहार करें
डेन्यूब नदी पर नौका विहार करना बुडापेस्ट की यात्रा का एक अहम हिस्सा है। इस नौका विहार के दौरान आप शहर के दोनों किनारों को देख सकते हैं।
रात के समय जब शहर रोशनी में नहाया होता है तो यह अनुभव और भी खास हो जाता है। नौका विहार के दौरान आपको बुडापेस्ट के प्रमुख आकर्षण, जैसे संसद भवन और बुडापेस्ट का किला परिसर आदि दिखाई देंगे।
यहां की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।
#2
बुडापेस्ट का किला परिसर
बुडापेस्ट का किला परिसर एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां आप हंगरी के इतिहास और संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। इस परिसर में कई संग्रहालय, गैलरी और पुरानी इमारतें स्थित हैं।
यहां से शहर का नजारा भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। किले परिसर में घूमते हुए आप हंगरी के समृद्ध इतिहास और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को महसूस कर सकते हैं।
यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श जगह है।
#3
सेंट स्टीफन बेसिलिका
सेंट स्टीफन बेसिलिका बुडापेस्ट के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। यह चर्च अपनी वास्तुकला और आंतरिक सजावट के लिए मशहूर है।
यहां से पूरे शहर का दृश्य देखने लायक है। इस बेसिलिका में सेंट स्टीफन की ममी भी रखी हुई है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं।
इस चर्च की इमारत और इसकी भव्यता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहां की यात्रा आपको आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी।
#4
हीरोस स्क्वायर
हीरोस स्क्वायर बुडापेस्ट का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जहां हंगरी की महान हस्तियों की मूर्तियां स्थापित हैं। इस चौक पर खड़े होकर आप हंगरी के इतिहास और उसकी महान हस्तियों को याद कर सकते हैं।
यहां आकर आपको हंगरी की आजादी की लड़ाई और उसके नायकों के बारे में जानने को मिलता है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श जगह है।
यहां की यात्रा आपको देश की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराएगी।
#5
स्जेचेनी हीलिंग स्नान
अगर आप आराम करना चाहते हैं तो स्जेचेनी हीलिंग स्नान जरूर जाएं। यह यूरोप का सबसे बड़ा स्नानघर है, जहां आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं।
यहां के पानी में कई फायदेमंद गुण होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। यहां की यात्रा आपको ताजगी और ऊर्जा प्रदान करेगी।
इस प्रकार बुडापेस्ट एक ऐसा शहर है, जो अपने हर कोने में इतिहास और संस्कृति समेटे हुए है।