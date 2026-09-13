क्रोएशिया: खूबसूरत द्वीपों के लिए मशहूर है स्प्लिट, जानें यहां घूमने की 5 बेहतरीन जगहें

स्प्लिट से थोड़ी दूरी क्रका नेशनल पार्क है, जो झरनों और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां आपको पानी के झरने और सुंदर झीलें देखने को मिलेंगी।

इस जगह पर आप पैदल चलकर झरनों तक पहुंच सकते हैं और आसपास के नजारों का आनंद ले सकते हैं। यहां नाव की सवारी का भी मजा लिया जा सकता है।

यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए खास है और यहां के शांत माहौल में समय बिताना काफी सुकून भरा होता है।