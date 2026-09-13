क्रोएशिया: खूबसूरत द्वीपों के लिए मशहूर है स्प्लिट, जानें यहां घूमने की 5 बेहतरीन जगहें
क्या है खबर?
क्रोएशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर स्प्लिट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पुराने समय की धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह शहर अड्रियाटिक सागर के किनारे बसा है और यहां का हर कोना देखने लायक है। यहां आप समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं, पुराने समय की इमारतों को देख सकते हैं और स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं। यह जगह दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए बहुत अच्छी है।
#1
डियोक्लेटियन महल
डियोक्लेटियन महल स्प्लिट की सबसे खास जगहों में से एक है। यह पुराने रोमन समय की एक शानदार इमारत है।
इस महल में आपको कई पुरानी इमारतें, बाजार और खाने-पीने की जगहें मिलेंगी। यहां की बनावट आपको इतिहास के समय में ले जाती है। महल की गलियों में घूमने पर हर कोना आपको पुराने समय की झलक दिखाता है।
यह महल उन लोगों के लिए खास है, जो इतिहास और पुरानी चीजों को करीब से देखना चाहते हैं।
#2
मारजान पहाड़ी
मारजान पहाड़ी स्प्लिट में प्रकृति से जुड़ने की एक बेहतरीन जगह है। यहां आप पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव ले सकते हैं।
इस पहाड़ी पर कई रास्ते हैं, जहां से आपको अलग-अलग नजारे देखने को मिलते हैं। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो पूरे शहर और समुद्र का दृश्य सुंदर दिखाई देता है।
यहां खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप रुककर आराम कर सकते हैं। यह जगह उनके लिए है, जो भीड़ से दूर समय बिताना चाहते हैं।
#3
क्रका नेशनल पार्क
स्प्लिट से थोड़ी दूरी क्रका नेशनल पार्क है, जो झरनों और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां आपको पानी के झरने और सुंदर झीलें देखने को मिलेंगी।
इस जगह पर आप पैदल चलकर झरनों तक पहुंच सकते हैं और आसपास के नजारों का आनंद ले सकते हैं। यहां नाव की सवारी का भी मजा लिया जा सकता है।
यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए खास है और यहां के शांत माहौल में समय बिताना काफी सुकून भरा होता है।
#4
बिंजोवो पार्क
बिंजोवो पार्क स्प्लिट का एक शांत और आरामदायक स्थान है। यहां हरियाली, पेड़-पौधे और फव्वारे हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं।
यहां आप आराम से बैठ सकते हैं और प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी यहां खास जगहें हैं।
यह पार्क परिवार के साथ समय बिताने या अकेले में शांति का अनुभव करने के लिए एकदम सही जगह है। यहां की ताजी हवा और हरियाली आपको तरोताजा महसूस कराएगी।
#5
लोक्रुम द्वीप
लोक्रुम द्वीप स्प्लिट से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए नाव का सहारा लिया जा सकता है। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है।
यहां एक पुराना किला और एक झील है, जो इस जगह को और खास बनाती है। इस द्वीप पर घूमते हुए आपको पक्षियों की आवाज और सुकून भरा माहौल मिलेगा।
यह जगह उन लोगों के लिए है, जो प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं।