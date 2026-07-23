अगस्त में घूमने की योजना बना रहे हैं? भारत की इन 5 जगहों का करें रुख
क्या है खबर?
अगर आप अगस्त में घूमने की योजना बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप बारिश के मौसम का आनंद ले सकते हैं। इनमें से कुछ जगहें अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए जानी जाती हैं, जबकि कुछ सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर हैं। यहां हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जो अगस्त में घूमने के लिए बेहतरीन हैं और आपको एक यादगार अनुभव प्रदान कर सकती हैं।
#1
कश्मीर
कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है। यहां की हरियाली, झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं।
अगस्त में कश्मीर का मौसम बहुत अच्छा होता है, जिससे यहां की यात्रा करना आसान हो जाता है। यहां आप शिकारे पर सवारी कर डल झील का आनंद ले सकते हैं और गुलमर्ग में रोपवे की सवारी कर सकते हैं।
इसके अलावा पहलगाम में आप बेताब घाटी और अरू घाटी का भी दीदार कर सकते हैं।
#2
कूर्ग
कर्नाटक राज्य में स्थित कूर्ग एक पहाड़ी इलाका है, जो अपने कॉफी बागानों और हरियाली के लिए मशहूर है। अगस्त में यहां बारिश होती रहती है, जिससे यह जगह और भी सुंदर लगती है।
यहां आप ट्रेकिंग कर सकते हैं और अलग-अलग झरनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं।
कूर्ग में आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं।
#3
माउंट आबू
राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल माउंट आबू अपनी ठंडी जलवायु और सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। अगस्त में यहां बारिश होती रहती है, जिससे यह जगह और भी आकर्षक लगती है।
यहां आप नक्की झील में नाव की सवारी कर सकते हैं और दिलवाड़ा मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा यहां के सूर्यास्त बिंदु से सूरज ढलते समय का नजारा भी बेहद खूबसूरत है।
यहां घूमने के बाद आस-पास के किलों के भी दर्शन करें।
#4
शिलांग
मेघालय राज्य में स्थित शिलांग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और झरनों के लिए जाना जाता है। अगस्त में यहां बारिश होती रहती है, जिससे यह जगह और भी सुंदर लगती है।
शिलांग शिखर से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है, जो एक यादगार अनुभव है। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में घूमना और वहां मिलने वाले हस्तशिल्प का आनंद लेना भी बहुत अच्छा लगता है।
यहां के झरनों का दृश्य भी बेहद आकर्षक है।
#5
दीव
दीव गुजरात का एक छोटा द्वीप है, जो अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों और पुर्तगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगस्त में यहां की यात्रा करना रोमांचक हो सकता है, क्योंकि मौसम सुहावना रहता है।
यहां आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। यहां के ऐतिहासिक किलों और चर्चों का दौरा करना भी अच्छा लगता है।
इन स्थानों पर घूमने जाना आपके लिए यादगार अनुभव रहेगा।