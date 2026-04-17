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पहली बार विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए 5 बेहतरीन जगहें, आजमाएं ये विकल्प
पहली बार विदेश यात्रा करने के लिए बेहतरीन जगहें

पहली बार विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए 5 बेहतरीन जगहें, आजमाएं ये विकल्प

लेखन अंजली
Apr 17, 2026
10:27 am
क्या है खबर?

अगर आप पहली बार विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह एक रोमांचक और थोड़ा डरावना अनुभव हो सकता है। सही देश चुनना इस यात्रा को और भी खास बना सकता है, खासकर अगर आप भारतीय हैं और आपको पहली बार विदेश जाने का मौका मिल रहा है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जो भारतीयों के लिए पहली विदेश यात्रा के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

#1

थाईलैंड

थाईलैंड एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने खूबसूरत द्वीपों, पुराने मंदिरों और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। यहां की भाषा थाई है, लेकिन कई लोग अंग्रेजी भी समझते हैं। भारतीय पर्यटक यहां आसानी से घूम सकते हैं। थाईलैंड में बैंकॉक, पटाया और फुकेत जैसे शहरों में घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें हैं। यहां का मौसम भी सालभर अच्छा रहता है, जिससे यात्रा करना आसान हो जाता है।

#2

दुबई

दुबई एक प्रमुख शहर है, जो अपने शानदार मॉल्स, ऊंची इमारतों और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए मशहूर है। यहां की भाषा अरबी है, लेकिन अंग्रेजी भी बहुत लोग बोलते हैं। भारतीय पर्यटक यहां आसानी से घूम सकते हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और पाम जुमेरा जैसे आकर्षक स्थान हैं। यहां का मौसम भी सालभर अच्छा रहता है, जिससे यात्रा करना आसान हो जाता है।

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#3

सिंगापुर

सिंगापुर एक छोटा लेकिन बहुत ही विकसित देश है, जो अपनी साफ-सफाई और अच्छी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहां की भाषा अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल है। भारतीय पर्यटक यहां आसानी से घूम सकते हैं। सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे और यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसे आकर्षक स्थान हैं। यहां का मौसम भी सालभर अच्छा रहता है, जिससे यात्रा करना आसान हो जाता है।

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#4

मलेशिया

मलेशिया एक विविध संस्कृति वाला देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं के मेल के लिए जाना जाता है। यहां की भाषा मलय है, लेकिन अंग्रेजी भी कई लोग बोलते हैं। भारतीय पर्यटक यहां आसानी से घूम सकते हैं। मलेशिया में कुआलालंपुर, पेनांग और लंगकावी जैसे शहरों में घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें हैं। यहां का मौसम भी सालभर अच्छा रहता है, जिससे यात्रा करना आसान हो जाता है।

#5

श्रीलंका

श्रीलंका एक खूबसूरत द्वीप है, जो अपनी हरियाली, समुद्र तटों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है। यहां की भाषा सिंहली और तमिल है, लेकिन अंग्रेजी भी बहुत लोग समझते हैं। भारतीय पर्यटक यहां आसानी से घूम सकते हैं। श्रीलंका में कोलंबो, कैंडी और नुवारा एलिया जैसे शहरों में घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें हैं। यहां का मौसम भी सालभर अच्छा रहता है, जिससे यात्रा करना आसान हो जाता है।

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