दुनिया के 5 सबसे अच्छे स्थान, जहां पतझड़ का लिया जा सकता है आनंद
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम अपने खास नजारों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। इस मौसम में पेड़ों के पत्ते रंग बदलकर लाल, पीले और नारंगी हो जाते हैं, जो धरती पर एक अलग ही सुंदरता बिखेरते हैं। अगर आप इस मौसम में घूमने का मन बना रहे हैं तो दुनिया के कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां पतझड़ की खूबसूरती को करीब से महसूस किया जा सकता है। आइए इन खास जगहों के बारे में जानते हैं।
#1
कनाडा
कनाडा का ओंटारियो प्रांत पतझड़ के समय सुंदर लगता है। यहां का नायाग्रा जलप्रपात और उसके आसपास के पेड़ इस मौसम में रंग-बिरंगे हो जाते हैं।
जब पत्ते लाल, पीले और नारंगी रंग में बदलते हैं तो नजारा बेहद खास हो जाता है। यहां का द हेरिटेज ट्रेल, जो लगभग 8 किलोमीटर लंबा है, आपको इस मौसम की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका देता है।
यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
#2
मैसाचुसेट्स
अमेरिका का मैसाचुसेट्स राज्य अपने खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के लिए मशहूर है। पतझड़ के समय यहां की वादियां रंग-बिरंगे पत्तों से ढक जाती हैं।
मॉनटेकुकी रेलवे यहां का प्रमुख आकर्षण है, जो पहाड़ों के बीच से गुजरती है और आपको इस मौसम की सुंदरता का अनुभव कराती है। इसके अलावा द ग्रेट स्मोक माउंटेन नेशनल पार्क भी यहां घूमने के लिए बेहतरीन जगह है।
यहां के पेड़ों और पहाड़ों का नजारा पतझड़ के समय और भी खास लगता है।
#3
जापान
जापान में पतझड़ के मौसम का अनुभव क्योटो शहर में किया जा सकता है। यह शहर अपने पुराने मंदिरों और सुंदर बगीचों के लिए जाना जाता है।
पतझड़ के दौरान यहां के पेड़ों पर लाल और सुनहरे रंग के पत्ते खिलते हैं, जो पूरे माहौल को और खूबसूरत बना देते हैं। फुजी पर्वत का नजारा भी इस मौसम में बेहद खास लगता है।
नारा पार्क में हिरणों के साथ इस मौसम की खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता है।
#4
स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड अपने पहाड़ों और झीलों के लिए मशहूर है। पतझड़ के समय यहां का इंटरलाकेन शहर खूबसूरत लगता है।
यह शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और इस मौसम में यहां के पेड़ों पर रंग-बिरंगे पत्ते देखने को मिलते हैं। वहीं, लुसेर्न शहर भी इस मौसम में बहुत सुंदर लगता है।
यहां की झीलें और पहाड़, पतझड़ के रंगों के साथ, एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं।
#5
भारत
भारत में भी पतझड़ की खूबसूरती को देखने के लिए कई शानदार जगहें हैं। हिमाचल प्रदेश का शिमला इस मौसम में बेहद आकर्षक लगता है।
यहां के पहाड़ और देवदार के पेड़ों पर जब रंग-बिरंगे पत्ते गिरते हैं तो नजारा देखने लायक हो जाता है।
इसके अलावा मनाली और धर्मशाला भी पतझड़ के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन स्थान हैं। यहां की ठंडी हवाएं और प्राकृतिक नजारे इस मौसम को और भी खास बना देते हैं।