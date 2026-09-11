दुनिया के 5 सबसे अच्छे स्थान, जहां पतझड़ का लिया जा सकता है आनंद

लेखन सयाली 05:08 pm Sep 11, 202605:08 pm

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम अपने खास नजारों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। इस मौसम में पेड़ों के पत्ते रंग बदलकर लाल, पीले और नारंगी हो जाते हैं, जो धरती पर एक अलग ही सुंदरता बिखेरते हैं। अगर आप इस मौसम में घूमने का मन बना रहे हैं तो दुनिया के कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां पतझड़ की खूबसूरती को करीब से महसूस किया जा सकता है। आइए इन खास जगहों के बारे में जानते हैं।