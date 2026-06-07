नाभि में इन 5 तेलों से करें मालिश

इन 5 तेलों से नाभि की मालिश करने से मिल सकते हैं कई लाभ, जरूर आजमाएं

लेखन सयाली 04:10 pm Jun 07, 202604:10 pm

क्या है खबर?

आयुर्वेद में नाभि की मालिश को बहुत महत्व दिया जाता है। नाभि के आसपास की त्वचा में कई नसें होती हैं, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं। कुछ खास तेलों का उपयोग करके नाभि की मालिश करने से शरीर के हिस्सों में संतुलन बना रहता है और कई परेशानियों से राहत मिलती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तेलों के बारे में बताते हैं, जिनसे नाभि की मालिश करने से कई फायदे मिल सकते हैं।