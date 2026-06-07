इन 5 तेलों से नाभि की मालिश करने से मिल सकते हैं कई लाभ, जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
आयुर्वेद में नाभि की मालिश को बहुत महत्व दिया जाता है। नाभि के आसपास की त्वचा में कई नसें होती हैं, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं। कुछ खास तेलों का उपयोग करके नाभि की मालिश करने से शरीर के हिस्सों में संतुलन बना रहता है और कई परेशानियों से राहत मिलती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तेलों के बारे में बताते हैं, जिनसे नाभि की मालिश करने से कई फायदे मिल सकते हैं।
#1
नारियल का तेल
नारियल के तेल में मौजूद फैटी एसिड त्वचा को पोषण देते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को नमी देने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले थोड़े से नारियल के तेल को नाभि में डालें और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे नाभि के आसपास की त्वचा कोमल और स्वस्थ बनी रहती है। नियमित उपयोग से आप इसके फायदेमंद प्रभाव देख सकते हैं।
#2
सरसों का तेल
सरसों का तेल भी नाभि की मालिश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं और इसे स्वस्थ रखते हैं। इसके लिए थोड़े से सरसों के तेल को नाभि में डालें और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे रक्त का प्रवाह बढ़ता है और त्वचा की चमक बनी रहती है। नियमित उपयोग से इसके फायदे देखे जा सकते हैं।
#3
जैतून का तेल
जैतून का तेल भी नाभि की मालिश के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें विटामिन-E होता है, जो त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे मुलायम बनाता है। इसके लिए थोड़े से जैतून के तेल को नाभि में डालें और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे नाभि के आसपास की त्वचा कोमल और स्वस्थ बनी रहती है। इसके नियमित उपयोग से इसके फायदेमंद प्रभाव देखे जा सकते हैं।
#4
बादाम का तेल
बादाम का तेल भी नाभि की मालिश के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-D और विटामिन-E होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं और इसे स्वस्थ रखते हैं। इसके लिए थोड़े से बादाम के तेल को नाभि में डालें और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे रक्त का प्रवाह बढ़ता है और त्वचा की चमक बनी रहती है। नियमित उपयोग से इसके फायदे देखे जा सकते हैं।
#5
आंवला का तेल
आंवला का तेल भी नाभि की मालिश के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और इसे जवान बनाए रखते हैं। इसके लिए थोड़े से आंवला के तेल को नाभि में डालें और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे रक्त का प्रवाह बढ़ता है और त्वचा की चमक बनी रहती है। नियमित उपयोग से इसके फायदेमंद प्रभाव देखे जा सकते हैं।