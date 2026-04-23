भारत के 5 सबसे अच्छे जंगलों के रिट्रीट, जहां मिल सकता है सुकून

शहरी जीवन की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर रहना है, तो जंगलों का रुख करना बेहतर है। इसके लिए जंगलों के रिट्रीट्स सबसे अच्छे विकल्प में से एक है। यहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और शांति पा सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत के 5 सबसे अच्छे जंगलों के रिट्रीट्स के बारे में बताते हैं, जहां आप सुकून से समय बिता सकते हैं।

#1 कूर्ग (कर्नाटक) कर्नाटक में स्थित कूर्ग को "कर्नाटक का स्कॉटलैंड" कहा जाता है। यह जगह अपने चाय और कॉफी बागानों के लिए जानी जाती है। यहां के जंगलों में आप हाथी, हिरण और कई तरह के पक्षी देख सकते हैं। कूर्ग में कई रिसॉर्ट्स हैं, जहां आप आराम से रह सकते हैं और प्रकृति के करीब रह सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और हरे-भरे पेड़-पौधे आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।

#2 रणथंभौर (राजस्थान) राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों के लिए मशहूर है। यहां आप जंगल सफारी करके बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के जंगलों में तेंदुआ, हिरण और कई तरह के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। रणथंभौर में कई जंगल रिट्रीट्स भी हैं, जहां आप आराम से रह सकते हैं और जंगल की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवन आपको एक अनोखा अनुभव देंगे।

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#3 मुन्नार (केरलम) केरलम में स्थित मुन्नार अपने हरे-भरे चाय बागानों के लिए जाना जाता है। यह जगह पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। मुन्नार में कई जंगल रिट्रीट्स हैं, जहां आप आराम से रह सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और हरे-भरे पेड़-पौधे आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। यहां का शांत वातावरण और ताजगी भरी हवा मन को सुकून देती है।

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#4 बांदीपुर (कर्नाटक) कर्नाटक में स्थित बांदीपुर नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। यहां आप हाथी, हिरण, तेंदुआ आदि जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। बांदीपुर में कई जंगल रिट्रीट्स भी हैं, जहां आप आराम से रह सकते हैं और जंगल की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवन आपको एक अनोखा अनुभव देंगे। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श है।