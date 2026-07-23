अगस्त में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय जगहें, यात्रा की बनाएं योजना
क्या है खबर?
अगर आप इस साल अगस्त में किसी विदेशी जगह घूमने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए कई बेहतरीन स्थान मौजूद हैं। इनमें ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं, जहां आप कम भीड़-भाड़ के कारण आराम से अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 अंतरराष्ट्रीय जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अगस्त में जाकर कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और यादगार यात्रा कर सकते हैं।
#1
लंदन
लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और यहां कई ऐसे आकर्षण हैं, जो आपको इस जगह की यात्रा करने के लिए प्रेरित कर देंगे।
यहां आप लंदन आई, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय, केंसिंग्टन गार्डन्स और केंसिंग्टन पैलेस जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।
इसके अलावा अगस्त में यहां नॉटिंघम रेसिंग उत्सव होता है। यह एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें आप अपने पसंदीदा घोड़े की दौड़ देखने का आनंद ले सकते हैं।
#2
मियामी
यह अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित एक खूबसूरत शहर है, जो अपने समुद्र तटों के लिए जाना जाता है।
यहां आप मियामी बीच, आर्ट डेको ऐतिहासिक जिला, ओवरसीज हाईवे, मियामी डिजाइन जिला, वाइंडवुड आर्ट डिस्टिक और मियामी मैमथ जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।
इसके अलावा आप यहां कई तरह के जलक्रीड़ा का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की सुंदरता और विविधता आपको वाकई मंत्रमुग्ध कर देगी।
#3
बाली
इंडोनेशिया में स्थित बाली एक खूबसूरत जगह है, जो अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
यहां के समुद्र तट पर्यटकों को कई तरह की गतिविधियों, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नोर्कलिंग और सर्फिंग का आनंद लेने का मौका देते हैं।
इसके अलावा यहां की मंदिरों की वास्तुकला और यहां के लोगों की संस्कृति भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां का अनुभव आपके मन को तरोताजा कर देगा।
#4
क्यूबा
क्यूबा के बारे में जानकर आपको हैरानी हो सकती है, क्योंकि यह खूबसूरत द्वीप देश है, जो कैरेबियन सागर में स्थित है। यह शानदार समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है।
यहां आप हवाना की पुरानी हवेली, विना डेल रियो, वरादेरो बीच, विला क्लारा और पिनार डेल रियो जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।
आप यहां के कई संग्रहालयों का आनंद ले सकते हैं और यहां की संस्कृति के रंग में रंग सकते हैं।
#5
फिनलैंड
फिनलैंड उत्तरी यूरोप का खूबसूरत देश है। यह अपने प्राकृतिक दृश्यों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है।
यहां आप हेलसिंकी, रोरोकुआ, लापलैंड और अलांद आइलैंड्स जैसी जगहों की यात्रा कर सकते हैं। यहां कई संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों की भी सैर की जा सकती है।
यहां आर्कटिक वन्यजीव पार्क, फिनलैंडिया हाउस और राष्ट्रीय संग्रहालय जैसी जगहों की भी सैर करनी चाहिए। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपके अनुभव को और भी खास बना देंगे।