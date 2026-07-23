अगस्त में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय जगहें, यात्रा की बनाएं योजना

क्यूबा के बारे में जानकर आपको हैरानी हो सकती है, क्योंकि यह खूबसूरत द्वीप देश है, जो कैरेबियन सागर में स्थित है। यह शानदार समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है।

यहां आप हवाना की पुरानी हवेली, विना डेल रियो, वरादेरो बीच, विला क्लारा और पिनार डेल रियो जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।

आप यहां के कई संग्रहालयों का आनंद ले सकते हैं और यहां की संस्कृति के रंग में रंग सकते हैं।