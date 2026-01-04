ये 5 इंडो-चाइनीज व्यंजन किसी भी पार्टी को बना देंगे शानदार, जानिए इनकी रेसिपी

भारत के लोगों को देसी खाने के बाद अगर कोई क्यूजीन सबसे ज्यादा पसंद है तो वह इंडो-चाइनीज है। इसमें चीनी पकवानों को देसी तड़के के साथ बनाया जाता है। इस तरह के खान-पान में चीनी तकनीकों से खाना बनता है, लेकिन वह भारतीय स्वाद पैलेट के हिसाब का होता है। इसमें भारतीय मसालों और चीनी सॉस का संयोजन मिलता है, जो दिल खुश करता है। आप पार्टी के लिए ये इंडो-चाइनीज व्यंजन बना सकते हैं, जिनकी रेसिपी आसान है।

#1 स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करें। इसमें गाजर, शिमला मिर्च, पत्तागोभी और फलियां भूनें। सब्जियों को आधा पकाएं और उनमें सोया सॉस और विनेगर मिलाएं। इसमें हरी प्याज, काली मिर्च का पाउडर और नमक डालें। स्प्रिंग रोल की शीट को निकालकर उसमें तैयार स्टफिंग भरें। अब इस शीट को गोल-गोल मोड़ लें। एक पैन में तेल गर्म करके इन्हें तल लें। आप इन्हें सोया सॉस और लाल चटनी के साथ खा सकते हैं।

#2 शेजवान फ्राइड राइस शेजवान चीन का मशहूर सॉस है, जिससे फ्राइड राइस में कमाल का स्वाद आ जाता है। इसके लिए सबसे पहले चावल पका लें और सब्जियों को छोटा-छोटा काट लें। अब एक कढ़ाई को तेज आंच पर चढ़ाएं और तेल गर्म करें। सब्जियों को भून लें और उन्हें थोड़ा कुरकुरा ही रहने दें। इसमें सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, विनेगर, शेजवान सॉस और चिली सॉस डालें। अब इसमें पका हुआ चावल डालकर भूनें और आनंद लेकर खाएं।

Advertisement

#3 चाओमीन इंडो-चाइनीज पकवानों में सबसे प्रसिद्ध चाओमीन ही है, जो बच्चों-बड़ों सभी को पसंद आती है। इसके लिए सब्जियों को लंबा काट लें और नूडल्स को तेल और नमक के साथ उबाल लें। कढ़ाई को तेज आंच पर चढ़ाएं और उसमें सब्जियां भूनें। इसके बाद इसमें सोया सॉस, विनेगर, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर का सॉस, चिली सॉस और शेजवान सॉस डालें। अब इसमें नूडल्स डालें और अच्छी तरह भूनने के बाद परोसें।

Advertisement

#4 हनी चिली पोटैटो भारत के लोग हनी चिली पोटैटो बड़े ही चाव से खाते हैं। इसके लिए आलू को लंबे टुकड़ों में काट लें और पानी में भिगो लें। इन्हें कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक और काली मिर्च के घोल में लपेट लें। इन्हें गर्म तेल में तलें और भूरा होने दें। एक कढ़ाई में सब्जियों को भूनें और सोया सॉस, चिली सॉस और मसाले डालकर सॉस तैयार करें। इसमें भुने हुए आलू मिलाएं और ऊपर से हरी प्याज, शहद और सफेद तिल डालकर परोसें।