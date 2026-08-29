हड्डियों की कमजोरी के जोखिम को कम करने में सहायक हैं ये 5 फल, करें सेवन
क्या है खबर?
हड्डियों की कमजोरी के पीछे कैल्शियम की कमी एक बड़ी वजह हो सकती है। आमतौर पर लोग कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि, इनके साथ कुछ फलों को भी डाइट में शामिल करने से हड्डियों को मजबूती मिल सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन हड्डियों की कमजोरी के जोखिम को कम करने में सहायक है।
#1
संतरा
संतरे में कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है।
यह फल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में भी मदद करता है, जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।
लाभ के लिए रोजाना एक संतरे का सेवन करें। संतरा ना केवल स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
केला
केले में कैल्शियम के साथ-साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा केला खून को पतला करने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए रोजाना एक केला खाएं।
केले का सेवन ऊर्जा देने वाला होता है और यह पाचन में भी सहायक है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या इसका शेक आदि बनाकर पी सकते हैं।
#3
सेब
कैल्शियम का अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ सेब में ऐसे तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
सेब में मौजूद तत्व शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
लाभ के लिए रोजाना एक सेब का सेवन करें या फिर उसका ताजा जूस निकालकर उसे पिएं। सेब का सेवन आपकी त्वचा को भी निखार सकता है।
इसे रोजाना सुबह खाने से ज्यादा लाभ मिल सकते हैं।
#4
अनार
अनार में कैल्शियम के साथ-साथ कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा अनार में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए रोजाना एक अनार का सेवन करें। अनार का रस भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, जो खून की कमी और कमजोरी जैसी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है।
#5
पपीता
पपीता में कैल्शियम के साथ-साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा पपीता में मौजूद तत्व शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना एक पपीते का सेवन करें।
इन सभी फलों को खाने से आपको मजबूत हड्डियों के साथ-साथ कई अन्य लाभ भी मिल जाएंगे।