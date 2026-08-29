हड्डियों को मजबूत बनाने वाले फल

हड्डियों की कमजोरी के जोखिम को कम करने में सहायक हैं ये 5 फल, करें सेवन

लेखन सयाली 11:18 am Aug 29, 202611:18 am

क्या है खबर?

हड्डियों की कमजोरी के पीछे कैल्शियम की कमी एक बड़ी वजह हो सकती है। आमतौर पर लोग कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि, इनके साथ कुछ फलों को भी डाइट में शामिल करने से हड्डियों को मजबूती मिल सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन हड्डियों की कमजोरी के जोखिम को कम करने में सहायक है।