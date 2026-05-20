सनटैन से छुटकारा दिला सकते हैं ये 5 फेस पैक, जानिए इनकी रेसिपी

गर्मियों में सूरज की किरणें त्वचा पर कहर ढा सकती हैं, खासकर अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो इससे आपकी त्वचा के रंग में असमानता आ सकती है। इसे सनटैन कहा जाता है। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे और फेस पैक आपकी मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस पैक की रेसिपी बताते हैं, जो सनटैन को दूर कर त्वचा को निखार सकते हैं।

#1 टमाटर और चीनी का फेस पैक टमाटर में एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। दूसरी ओर चीनी स्क्रब की तरह काम कर सकती है। इसके लिए एक कटोरी में टमाटर का गुदा निकालकर डालें, फिर इसमें चीनी मिलाकर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस फेस पैक से त्वचा की मृत कोशिकाएं हटती हैं और त्वचा को नया निखार मिलता है।

#2 एलोवेरा और हल्दी का फेस पैक एलोवेरा में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सनटैन के कारण होने वाले सूजन को कम कर सकते हैं। दूसरी ओर हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच एलोवेरा जेल, एक चुटकी हल्दी पाउडर और थोड़ा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।

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#3 बेसन, दही और नींबू का फेस पैक यह फेस पैक त्वचा को गहराई से साफ करने के साथ-साथ नमी भी प्रदान कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में 2 बड़ी चम्मच बेसन, एक बड़ी चम्मच दही और आधी चम्मच नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदे के लिए सप्ताह में 2 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करें।

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#4 चंदन और गुलाब जल का फेस पैक चंदन त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद कर सकता है, जबकि गुलाब जल त्वचा को नमी प्रदान करता है। इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच चंदन पाउडर और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इस फेस पैक का इस्तेमाल सप्ताह में 2 बार करें। यह फेस पैक त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है।