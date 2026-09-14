चाय के शौकीनों के लिए देखने लायक जगहें

चाय के शौकीन हैं? इन 5 भारतीय जगहों का करें रुख, मिलेगा अलग अनुभव

लेखन सयाली 05:59 pm Sep 14, 202605:59 pm

क्या है खबर?

चाय का भारतीय संस्कृति में एक अहम स्थान है। यह न केवल एक लोकप्रिय पेय है, बल्कि कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपके लिए भारत की कुछ जगहें खास हो सकती हैं। यहां आपको चाय की अलग-अलग किस्में और उनका स्वाद अनोखा अनुभव मिल सकता है। आइए जानते हैं कि भारत में चाय के शौकीन किन-किन जगहों का रुख करें।