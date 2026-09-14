चाय के शौकीन हैं? इन 5 भारतीय जगहों का करें रुख, मिलेगा अलग अनुभव
क्या है खबर?
चाय का भारतीय संस्कृति में एक अहम स्थान है। यह न केवल एक लोकप्रिय पेय है, बल्कि कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपके लिए भारत की कुछ जगहें खास हो सकती हैं। यहां आपको चाय की अलग-अलग किस्में और उनका स्वाद अनोखा अनुभव मिल सकता है। आइए जानते हैं कि भारत में चाय के शौकीन किन-किन जगहों का रुख करें।
#1
मुनार
मुनार केरल का एक सुंदर हिल स्टेशन है, जो अपने हरे-भरे चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। यहां आप पत्तियों को तोड़ते हुए चाय बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं।
इसके अलावा मुनार में आप स्ट्रॉबेरी फार्म, एराविकुलम नेशनल पार्क और अनामुडी पीक का भी आनंद ले सकते हैं। यहां का ठंडा मौसम और शांति चाय प्रेमियों के लिए एक बढ़िया जगह है, जहां वे प्रकृति के साथ समय बिता सकते हैं।
#2
दार्जिलिंग
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जिसे 'चाय की राजधानी' भी कहा जाता है। यहां की चाय दुनिया भर में मशहूर है और इसकी खुशबू और स्वाद अनोखा है।
दार्जिलिंग में कई चाय बागान हैं, जहां आप ताजा पत्तियों को तोड़ते हुए चाय बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं। इसके अलावा यहां से कंचनजंगा पहाड़ का दृश्य भी बेहद सुंदर है, जो आपके सफर को यादगार बना सकता है।
#3
नीलगिरी
नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जो अपने चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। यहां आप अलीकुरुंडी और कोडनाडा जैसे गांवों का दौरा कर सकते हैं, जहां आपको पारंपरिक तरीके से तैयार की जाने वाली काली चाय मिल सकती है।
नीलगिरी में कई खूबसूरत झीलें भी हैं, जिनका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की ठंडी हवा और शांति आपके सफर को यादगार बना सकते हैं।
#4
कांगरा घाटी
कांगरा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत जगह है, जो अपनी पारंपरिक कांगरा हरी चाय के लिए जानी जाती है। इस क्षेत्र में स्थित मैकलोडगंज गांव को 'छोटा ल्हासा' भी कहा जाता है।
यह गांव तिब्बती संस्कृति और धर्म का केंद्र माना जाता है। कांगरा घाटी में आप देवी ज्वालाजी मंदिर, भागसू नाग मंदिर, धर्मकोट गांव और धौलाधार पहाड़ आदि का भी आनंद ले सकते हैं।
यहां का भोजन भी लजीज होता है।
#5
असम
असम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जो अपनी मशहूर असमिया काली चाय के लिए जाना जाता है। यह राज्य कई खूबसूरत झीलों, जलप्रपातों और वन्यजीव अभ्यारण्यो से भरा हुआ है।
असम में आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा कर सकते हैं, जहां आपको एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपके सफर को यादगार बना सकते हैं।
इन जगहों की चाय पी कर दिल खुश हो जाएगा।