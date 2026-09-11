इतिहास में रुचि रखने वाले करें इन 5 भारतीय शहरों की यात्रा, खास बन जाएगा सफर
क्या है खबर?
भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पुराने समय की कहानियों के लिए जाना जाता है। यहां कई ऐसे शहर हैं, जहां की गलियों में इतिहास की झलक मिलती है। अगर आपको पुरानी इमारतें, किले, महल और मंदिर देखने का शौक है तो ये 5 शहर आपकी यात्रा सूची में जरूर शामिल होने चाहिए। इन जगहों पर जाकर आप न केवल इतिहास को महसूस करेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी करीब से जान पाएंगे।
#1
आगरा
उत्तर प्रदेश का आगरा अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। यहां का ताजमहल दुनिया के सात अजूबों में शामिल है।
इसके अलावा आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे स्थान भी देखने लायक हैं। इन जगहों पर मुगलों की कला और कारीगरी का शानदार नमूना देखने को मिलता है।
ताजमहल की सफेद संगमरमर की नक्काशी और इसकी खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। सर्दियों के मौसम में आगरा घूमना सबसे अच्छा होता है।
#2
जयपुर
राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'गुलाबी नगरी' कहा जाता है। यह शहर अपने भव्य महलों और किलों के लिए जाना जाता है।
यहां का हवा महल, आमेर किला और सिटी पैलेस देखने लायक हैं। जयपुर की गलियों में घूमते हुए आपको यहां की पारंपरिक संस्कृति और इतिहास का अनोखा मेल देखने को मिलेगा।
यहां की इमारतों का गुलाबी रंग और उनकी अनोखी बनावट इसे खास बनाती है। यहां का इतिहास और संस्कृति आपके दिल में बस जाएगी।
#3
दिल्ली
भारत की राजधानी दिल्ली अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए जानी जाती है। यहां लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और पुराना किला जैसे स्थान पुराने समय की याद दिलाते हैं।
दिल्ली की गलियों में चलते हुए आप मुगल, सुल्तान और अंग्रेजों के समय की झलक देख सकते हैं। यहां का हर कोना किसी न किसी ऐतिहासिक घटना का गवाह है।
यहां आने वालों को यहां का मशहूर स्ट्रीट फूड जरूर चखना चाहिए।
#4
वाराणसी
उत्तर प्रदेश का वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है।
गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट और सारनाथ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। यहां की तंग गलियां और घाट आपको प्राचीन भारत की संस्कृति का एहसास कराते हैं।
वाराणसी की सुबह और गंगा आरती का अनुभव किसी जादुई पल जैसा होता है।
#5
हैदराबाद
तेलंगाना का हैदराबाद अपनी ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है। यहां का चारमीनार, गोलकोंडा किला और सालारजंग संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण हैं।
हैदराबाद के बाजारों में चलते हुए आपको पुराने और नए समय का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। यहां का खाना और संस्कृति भी बेहद खास है।
सर्दियों में हैदराबाद घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा और आरामदायक होता है।