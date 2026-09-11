इतिहास प्रेमियों के लिए बेहतरीन शहर

इतिहास में रुचि रखने वाले करें इन 5 भारतीय शहरों की यात्रा, खास बन जाएगा सफर

लेखन सयाली 04:26 pm Sep 11, 202604:26 pm

क्या है खबर?

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पुराने समय की कहानियों के लिए जाना जाता है। यहां कई ऐसे शहर हैं, जहां की गलियों में इतिहास की झलक मिलती है। अगर आपको पुरानी इमारतें, किले, महल और मंदिर देखने का शौक है तो ये 5 शहर आपकी यात्रा सूची में जरूर शामिल होने चाहिए। इन जगहों पर जाकर आप न केवल इतिहास को महसूस करेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी करीब से जान पाएंगे।