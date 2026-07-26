त्वचा की देखभाल के लिए कोलेजन फेस मास्क

त्वचा के लिए वाकई फायदेमंद है वायरल होने वाला कोलेजन फेस मास्क, जानिए इसके 5 लाभ

लेखन सयाली 10:27 am Jul 26, 202610:27 am

क्या है खबर?

कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, जो त्वचा का लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। यह हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसकी मात्रा कम होती जाती है। कोलेजन फेस मास्क इस कमी को पूरा करने में सहायक होते हैं। ये मास्क त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। आइए इसके अन्य फायदों को विस्तार से जानते हैं, ताकि आप भी इसे इस्तेमाल कर सकें।