त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है तमानु का तेल, जानिए इसके उपयोग के लाभ

मुंहासों का इलाज करने में भी तमानु का तेल असरदार साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व त्वचा की तैलीयता को नियंत्रित करते हुए मुंहासों की समस्या कम करते हैं।

इसे रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं, ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके और दिनभर की धूल-मिट्टी से बची त्वचा को पोषण मिले।

इन सभी फायदों के कारण तमानु का तेल आपकी त्वचा की देखभाल करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है।