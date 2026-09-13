तनाव को कम करने में सहायक है साउंड बाथ थेरेपी, जानिए इसके 5 फायदे

अगर आपको नींद आने में परेशानी होती है तो साउंड बाथ थेरेपी आपके लिए मददगार हो सकती है।

इस थेरेपी के दौरान सुनाई देने वाली आवाजें आपके दिमाग को शांत करती हैं और आपको बेहतर नींद लेने में मदद करती हैं।

नियमित रूप से इस थेरेपी का इस्तेमाल करने से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरती है और आप सुबह ताजगी महसूस करते हैं।

इसे करवाने के बाद शरीर आराम की स्थिति में आ जाता है और नींद आ जाती है।