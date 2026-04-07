त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारने में सहायक हो सकता है सत्तू, जानिए इसके 5 फायदे

सत्तू चने या अन्य अनाजों को पीसकर बनाया जाता है और इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सत्तू का इस्तेमाल चेहरे की देखभाल के लिए भी किया जा सकता है। यह त्वचा को निखारने और स्वस्थ रखने में मदद करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फायदे बताते हैं, जो सत्तू को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

#1 त्वचा को ठंडक देने में है सहायक सत्तू की तासीर ठंडी होती है, जिससे इसका सेवन शरीर को ठंडक प्रदान कर सकता है। इसके अलावा सत्तू का फेस पैक लगाने से भी त्वचा को ठंडक मिलती है, खासतौर से गर्मियों में जब त्वचा अधिक गर्म महसूस करती है तो सत्तू का फेस पैक लगाने से राहत मिल सकती है। लाभ के लिए सत्तू में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं और फिर 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

#2 मुंहासों से मिल सकती है मुक्ति अगर आप मुंहासों की समस्या से परेशान हैं तो इस समस्या को दूर करने में भी सत्तू का इस्तेमाल मदद कर सकता है। दरअसल, सत्तू में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को ठंडक देने के साथ ही मुंहासों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए सत्तू में दही और नींबू का रस मिलाकर मुंहासों से प्रभावित जगह पर लगाएं और फिर 30 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

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#3 उम्र बढ़ने के लक्षणों को कर सकता है कम जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे चेहरे पर झुर्रियां, झाइयां और महीन रेखाएं उभरने लगती हैं। इन समस्याओं से राहत दिलाने में भी सत्तू का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल, सत्तू में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए सत्तू में बादाम का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाएं और फिर 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

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#4 धूप से झुलसी त्वचा को राहत देने के लिए लगाएं सत्तू का फेस पैक धूप से झुलसी त्वचा के लिए सत्तू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे त्वचा पर लालिमा, सूजन और जलन जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। लाभ के लिए सत्तू में खीरे का रस और एलोवेरा जेल मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं और फिर 30 मिनट बाद त्वचा को ठंडे पानी से धो लें। इससे आपको राहत मिल सकती है।