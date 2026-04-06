पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है सत्तू, जानिए इसके 5 फायदे

सत्तू को आमतौर पर 'बिहार का नेशनल ड्रिंक' भी कहा जाता है। इसका कारण है कि बिहार में गर्मियों के दौरान सत्तू का सेवन काफी किया जाता है। यह एक पौष्टिक पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन के लिए बेहद फायदेमंद भी है। सत्तू की तासीर ठंडी होती है, जो इसे गर्मियों में पीने के लिए आदर्श बनाती है। आइए जानते हैं कि सत्तू का सेवन किस तरह से पाचन को सुधार सकता है।

#1 कब्ज से राहत दिलाने में है कारगर कब्ज एक आम समस्या है जो कई लोगों को परेशान करती है। सत्तू का सेवन कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों को साफ करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। इसके अलावा सत्तू की तासीर ठंडी होती है, जो आंतों को शांति देती है। नियमित रूप से सत्तू का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और कब्ज की समस्या से निजात मिलती है।

#2 एसिडिटी को कम करने में है सहायक एसिडिटी एक ऐसी समस्या है, जिससे कई लोग जूझते रहते हैं। सत्तू का सेवन इस समस्या को कम करने में सहायक हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व पेट के एसिड को संतुलित रखते हैं, जिससे एसिडिटी में आराम मिलता है। इसके अलावा सत्तू की ठंडी तासीर पेट की जलन को भी शांत करती है। नियमित रूप से सत्तू पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और एसिडिटी की समस्या से निजात मिलती है।

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#3 पेट की जलन को करे कम पेट की जलन एक कष्टदायक समस्या हो सकती है, जिसे सत्तू का सेवन करने से कम किया जा सकता है। इसमें मौजूद ठंडक देने वाले गुण पेट की जलन को शांत करते हैं और इसे आराम पहुंचाते हैं। सत्तू में फाइबर भी होता है, जो आंतों को स्वस्थ रखता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा सत्तू की तासीर ठंडी होती है, जो पेट की जलन को और भी कम करती है।

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#4 भूख बढ़ाने में है मददगार अगर आपको भूख नहीं लगती तो सत्तू का सेवन आपकी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व भूख जगाने में मदद करते हैं और आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं। सत्तू की तासीर ठंडी होती है, जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है। इसके अलावा सत्तू में फाइबर और प्रोटीन होते हैं, जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपको तरोताजा महसूस कराते हैं। नियमित रूप से सत्तू पीने से आपकी भूख बढ़ती है।