त्वचा के लिए फायदेमंद है रेटिनॉल

त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है रेटिनॉल, जानिए इससे मिलने वाले 5 लाभ

लेखन अंजली 04:58 pm Jun 10, 202604:58 pm

क्या है खबर?

रेटिनॉल विटामिन-A का एक रूप है, जो त्वचा की देखभाल में अहम भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा तत्व है, जो त्वचा को निखारने और जवान बनाए रखने में मदद करता है। रेटिनॉल क्रीम या सीरम के रूप में मिलता है और इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से कई फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं कि रेटिनॉल का उपयोग कैसे किया जा सकता है और इससे क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।