स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है नीम, जानिए इसके 5 फायदे

नीम को सदाबहार पेड़ कहा जाता है क्योंकि इस पेड़ के हर हिस्से से कुछ न कुछ लाभकारी तत्व निकलते हैं। आयुर्वेद में नीम के पत्तों का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। नीम की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसके सेवन से शरीर को ठंडक मिलती है और कई बीमारियों से राहत मिलती है। आइए आज हम आपको नीम के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं।

#1 पाचन को स्वस्थ रखने में है सहायक नीम पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। कई अध्ययनों के अनुसार, नीम की पत्तियों में मौजूद तत्व पाचन क्रिया को आराम देने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये तत्व सूजन को कम करने और आंत को सही ढंग से काम करने में भी फायदेमंद हो सकते हैं। पाचन को सुधारने के लिए नीम का सेवन किया जा सकता है।

#2 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में है कारगर नीम शरीर की सुरक्षा ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक शोध के अनुसार नीम में मौजूद विशेष तत्व शरीर में एंटी-बॉडी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये एंटी-बॉडी शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा नीम में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं।

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#3 मुंह की समस्याओं को कर सकता है दूर नीम की पत्तियों में ऐसे गुण होते हैं, जो दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। कई अध्ययनों के अनुसार, नीम के तेल का इस्तेमाल मुंह के कीटाणुओं को खत्म करने, मसूड़ों की सूजन को कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए नीम के तेल की कुछ बूंदें गर्म पानी में मिलाएं और इससे कुल्ला करें।

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#4 त्वचा के लिए भी है लाभकारी नीम की तासीर ठंडी होती है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकती है। कई अध्ययनों के अनुसार, इसमें मौजूद तत्व त्वचा की सूजन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा नीम में ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा से कीटाणुओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और कुछ देर बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें।