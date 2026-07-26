स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है मूंगफली का तेल, जानिए इसके 5 फायदे

मूंगफली का तेल वजन नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड वसा शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करती है।

यह शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कैलोरी बर्न करना आसान होता है। इस प्रकार मूंगफली का तेल न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में मददगार साबित हो सकता है।

इसे अपनी डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।