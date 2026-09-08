ज्वार खाने के फायदे

पोषक तत्वों से भरपूर होता है सोरघम यानि ज्वार, जानिए इसे खाने से मिलने वाले फायदे

लेखन सयाली 04:38 pm Sep 08, 202604:38 pm

क्या है खबर?

सोरघम यानि ज्वार एक पौष्टिक अनाज है, जिसे बाजरे की एक प्रजाति माना जाता है। यह ग्लूटेन से मुक्त होता है और इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ज्वार का उपयोग रोटी, दलिया या खीर बनाने में किया जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आइए ज्वार के कुछ फायदे जानते हैं, जिन्हें जानकर आप इसे खान-पान में शामिल करेंगे।