पोषक तत्वों से भरपूर होता है सोरघम यानि ज्वार, जानिए इसे खाने से मिलने वाले फायदे
क्या है खबर?
सोरघम यानि ज्वार एक पौष्टिक अनाज है, जिसे बाजरे की एक प्रजाति माना जाता है। यह ग्लूटेन से मुक्त होता है और इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ज्वार का उपयोग रोटी, दलिया या खीर बनाने में किया जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आइए ज्वार के कुछ फायदे जानते हैं, जिन्हें जानकर आप इसे खान-पान में शामिल करेंगे।
#1
वजन घटाने में मददगार
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्वार का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है।
इससे भूख कम लगती है और बार-बार खाने की जरूरत नहीं होती। ज्वार में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिससे यह वजन घटाने में सहायक होता है।
यह पेट को हल्का रखता है और शरीर में जमा चर्बी को कम करता है।
#2
दिल को रखता है सेहतमंद
ज्वार में फाइबर, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। ये रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा ज्वार में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। अगर इसे नियमित रूप से खाया जाए तो यह दिल को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है।
#3
मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित
जिन्हें मधुमेह की समस्या है, उनके लिए ज्वार का सेवन लाभदायक होता है। इसमें मौजूद तत्व रक्त में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह धीरे-धीरे पचता है और अचानक शक्कर बढ़ने के खतरे को कम करता है। इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर में इंसुलिन के प्रभाव को बेहतर बनाते हैं।
यह मधुमेह के मरीजों के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है।
#4
पाचन तंत्र को बनाता है बेहतर
ज्वार में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है और पेट की सफाई में मदद करता है।
ज्वार आंतों में फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रहती है। ज्वार में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो पेट की सूजन को कम करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं।
इसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद होगा।
#5
हड्डियों को बनाता है मजबूत
ज्वार में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों के विकास और उनकी मजबूती में अहम भूमिका निभाते हैं।
इसके अलावा ज्वार में विटामिन-D भी पाया जाता है, जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। अगर आप हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो ज्वार को अपने भोजन का हिस्सा बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।