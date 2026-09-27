एडामेमे के फायदे

खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है एडामेमे, जानिए इसके सेवन के फायदे

लेखन सयाली 06:33 pm Sep 27, 202606:33 pm

क्या है खबर?

एडामेमे सोयाबीन के छोटे और हरे बीज होते हैं। इनका सेवन कई तरह के सेहत से जुड़े लाभ प्रदान कर सकता है। आमतौर पर इनका सेवन जापानी और कोरियाई खाने में किया जाता है। हालांकि, यह भारतीय खाने में ज्यादा प्रचलित नहीं है। अगर आप इन्हें अपनी खाने की चीजों में शामिल करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इनका सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।