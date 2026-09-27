खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है एडामेमे, जानिए इसके सेवन के फायदे
क्या है खबर?
एडामेमे सोयाबीन के छोटे और हरे बीज होते हैं। इनका सेवन कई तरह के सेहत से जुड़े लाभ प्रदान कर सकता है। आमतौर पर इनका सेवन जापानी और कोरियाई खाने में किया जाता है। हालांकि, यह भारतीय खाने में ज्यादा प्रचलित नहीं है। अगर आप इन्हें अपनी खाने की चीजों में शामिल करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इनका सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
वजन नियंत्रित करने में है सहायक
अगर आप वजन घटाने के लिए खाने में कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो कम कैलोरी के साथ प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर एडामेमे एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
यह आपके पेट को भरने में मदद कर सकता है और आपको ज्यादा खाने से रोक सकता है। लाभ के लिए इसे सलाद या हल्के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं।
#2
हड्डियों को मजबूत बनाने में है सहायक
एडामेमे में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये पोषक तत्व हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं।
अगर आप अपनी खाने की चीजों में एडामेमे को शामिल करते हैं तो आपकी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी और आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होगा।
इसलिए, हफ्ते में कम से कम 2 बार तो इनका सेवन जरूर करें।
#3
कैंसर से बचाव में सहायक
एडामेमे में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कैंसर से बचाव में मदद कर सकते हैं। ये गुण शरीर में हानिकारक तत्वों को बनने से रोकते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं।
इसलिए, खाने में इनका सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा एडामेमे में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को खत्म करने में मदद कर सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कम हो सकता है।
#4
खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक
एडामेमे में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह से ये दिल को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकते हैं।
इसके अलावा ये एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोक सकते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से एडामेमे का सेवन दिल की सेहत के लिए लाभकारी हो सकता है।
#5
गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद
गर्भवती महिलाओं के लिए भी एडामेमे बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें फोलेट नामक पोषक तत्व पाया जाता है, जो गर्भावस्था के दौरान बहुत जरूरी होता है।
फोलेट गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होता है और गर्भपात के जोखिम को कम करने में मदद करता है।
इसलिए, गर्भवती महिलाओं को अपनी खाने की चीजों में एडामेमे को जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।