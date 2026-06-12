इरानी महिलाओं के 5 बेहतरीन सौंदर्य नुस्खे, जो आज भी हैं काफी लोकप्रिय

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केसर और दूध का फेस पैक लगाएं

केसर और दूध का फेस पैक त्वचा की रंगत सुधारने और उसे चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके लिए कुछ केसर के धागे को दूध में भिगोएं और रातभर छोड़ दें। सुबह इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और 15-20 मिनट बाद धो लें। यह पैक त्वचा को पोषण देता है और इसे मुलायम बनाता है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की रंगत निखरती है और वह स्वस्थ दिखती है।