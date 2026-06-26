रेगिस्तान की जलवायु से प्रेरित हैं सुंदरता के ये 5 उपाय, आजमाएं और निखारें अपनी त्वचा

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आर्गन तेल का प्रयोग करें

आर्गन तेल को 'सोने का तरल' भी कहा जाता है। यह मोरक्को के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें विटामिन और जरूरी फैटी एसिड होते हैं, जो आपकी त्वचा को नमी देकर उसे मुलायम बना सकते हैं। इसे अपने चेहरे पर रोजाना रात को सोने से पहले लगाएं। इससे आपकी त्वचा को गहराई से पोषण मिलेगा और वह चमकदार दिखेगी। इसके नियमित उपयोग से झुर्रियां भी कम होती हैं और त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है।