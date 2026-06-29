दूसरों के साथ ये सौंदर्य उत्पाद साझा करने से बचें, त्वचा को हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
अक्सर जब हम किसी के घर जाते हैं तो वे हमें अपने सौंदर्य उत्पादों में से कुछ चीजें दे देते हैं। हालांकि, कई बार ऐसा करना सही नहीं होता है। दरअसल, सौंदर्य उत्पादों में कीटाणु पनप सकते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सौंदर्य उत्पादों के बारे में बताते हैं, जिन्हें दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है।
#1
लिपस्टिक
लिपस्टिक को दूसरों के साथ साझा करने से बचें। दरअसल, लिपस्टिक लगाने से पहले और बाद में व्यक्ति के हाथों पर कीटाणु हो सकते हैं और जब आप लिपस्टिक साझा करते हैं तो ये कीटाणु आपके होंठों पर चले जाते हैं। इससे होंठों पर संक्रमण, सूजन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, लिपस्टिक का उपयोग सावधानीपूर्वक करें और इसे साझा करने से बचें। अगर साझा करनी पड़े तो पहले इसे पोछ लें।
#2
आंखों का मेकअप
अगर आप अपनी आंखों के मेकअप का सामान किसी के साथ साझा करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। आंखों का मेकअप साझा करने से आंखों में संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आप आंखों का मेकअप साझा करते हैं तो इससे कीटाणु पनप सकते हैं, जो आंखों में जलन और लालिमा जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए, इन चीजों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें।
#3
मेकअप ब्रश या स्पंज
हम सभी मेकअप करने के लिए ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एक साथ कई लोग मेकअप कर रहे होते हैं, जिसके दौरान वे इन दोनों उत्पादों को साझा कर लेते हैं। हालांकि, ऐसा करने से आपको सख्त परहेज करना चाहिए। किसी के चेहरे पर लगा ब्रश या स्पंज कीटाणु और पसीने आदी से भरा हो सकता है। जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आप भी इनका शिकार हो सकते हैं।
#4
चेहरे की क्रीम और नमी देने वाले उत्पाद
चेहरे की क्रीम और नमी देने वाले उत्पाद भी कीटाणु को इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी जगह होते हैं। इसलिए, इन चीजों को दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। दरअसल, जब आप इन चीजों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ये कीटाणु आपके चेहरे पर चले जाते हैं और त्वचा को खराब कर सकते हैं। इसलिए, चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए इनका उपयोग सावधानी से करें।
#5
चेहरा धोने का साबुन
चेहरा धोने का साबुन भी एक ऐसा उत्पाद है, जिसे दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यह साबुन कई तरह के कीटाणु या अन्य चीजों से भरा हो सकता है। जब आप इसे चेहरे पर लगाएंगे तो ये कीटाणु आपकी त्वचा पर भी फैल सकते हैं। इसलिए, चेहरा धोने वाले साबुन को भी दूसरों के साथ साझा करने से बचें। इन चीजों को केवल खुद ही इस्तेमाल करें और अपने सामान को अच्छी तरह से साफ करके रखें।