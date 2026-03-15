पहाड़ों के बीच बसे भारत के 5 खूबसूरत गांव, जहां मिलेगा आपको सुकून

भारत के पहाड़ी गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाने जाते हैं। ये गांव पर्यटकों को शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक सुकून भरी जिंदगी जीने का मौका देते हैं। यहां के लोग अपनी पारंपरिक संस्कृति और रीति-रिवाजों को बड़े ही गर्व के साथ निभाते हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जो आपको शांति और प्रकृति के करीब ले जाए तो इन गांवों की ओर रुख करें।

#1 मुनस्यारी उत्तराखंड का मुनस्यारी एक सुंदर पहाड़ी गांव है, जो पिंडारी ग्लेशियर के पास स्थित है। यहां से नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचुली जैसी हिमालय की चोटियों का दृश्य देखा जा सकता है। मुनस्यारी में पैदल यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए कई रास्ते खुले हुए हैं, जो उन्हें सुंदर झीलों और हरे-भरे मैदानों तक ले जाते हैं। इसके अलावा यहां आकर आप स्थानीय जीवनशैली और रीति-रिवाजों को करीब से देख सकते हैं।

#2 लाचेन सिक्किम का लाचेन एक छोटा-सा गांव है, जो हिमालय की गोर्खालैंड श्रृंखला में स्थित है। यह गांव कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। लाचेन अपनी साफ-सुथरी हवा और शांत माहौल के लिए मशहूर है। यहां आकर पर्यटक हिमालय की ऊंची चोटियों का नजारा ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक संस्कृति और रीति-रिवाजों को बड़े ही गर्व के साथ निभाते हैं।

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#3 शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी एक पहाड़ी गांव है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवा के लिए जाना जाता है। यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, ताकि वे हिमालय की ऊंची चोटियों का नजारा ले सकें। शिमला में पर्यटक मॉल रोड पर खरीदारी कर सकते हैं, रिज मैदान पर टहल सकते हैं या फिर आसपास के गांवों की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां आकर आप स्थानीय जीवनशैली और रीति-रिवाजों को देख सकते हैं।

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#4 कसमाराम मिजोरम का कसमाराम एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह गांव पहाड़ियों पर स्थित है, जिस कारण यहां से चारों ओर फैली हरियाली का मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। कसमाराम में पर्यटक पैदल यात्रा कर सकते हैं या फिर आसपास के गांवों की यात्रा कर सकते हैं। यहां आकर आप स्थानीय जीवनशैली और रीति-रिवाजों को करीब से देख सकते हैं और सुकून महसूस कर सकते हैं।