ओडिशा में स्थित हैं ये 5 खूबसूरत जगहें, एक बार जरूर करें इनका रुख

ओडिशा भारत का एक खूबसूरत राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के समुद्र तट, मंदिर और जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहां की यात्रा आपको इतिहास और प्रकृति के करीब ले जाएगी। अगर आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो ओडिशा में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं।

#1 पुरी पुरी अपने समुद्र तट और जगन्नाथ मंदिर के लिए मशहूर है। यह शहर हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। जगन्नाथ रथ यात्रा यहां का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा पुरी का समुद्र तट भी बहुत सुंदर है, जहां आप आराम कर सकते हैं या पानी में मजे ले सकते हैं। यहां की स्थानीय बाजार भी देखने लायक हैं, जहां आप ओडिशा की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प देख सकते हैं।

#2 कटक कटक ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां का बारबती किला पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा कटक में कई पुराने स्थल जैसे कि कटक चांदबाली घाट, कटक संग्रहालय और डाकघरों का संग्रहालय भी देखने लायक हैं। यहां की स्थानीय बाजारों में आप ओडिशा की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प देख सकते हैं। कटक की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति के करीब ले जाती है।

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#3 कोणार्क कोणार्क अपने सूर्य मंदिर के लिए मशहूर है। यह मंदिर यूनेस्को की सूची में शामिल है और इसकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था और इसे राजा नरसिंह देव-1 ने बनवाया था। इसके अलावा यहां का समुद्र तट भी बहुत सुंदर है, जहां आप आराम कर सकते हैं। कोणार्क की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति के करीब ले जाती है।

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#4 चिल्का झील चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। यह झील प्रवासी पक्षियों का घर है और यहां आप डॉल्फिन भी देख सकते हैं। चिल्का झील नाव चलाने के लिए आदर्श स्थान है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है और यह पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इसके अलावा यहां के आसपास कई छोटे-छोटे द्वीप भी हैं, जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना सकते हैं।