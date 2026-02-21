शांतिपूर्ण और खूबसूरत हैं वानुअतु के ये 5 समुद्र तट, एक बार जरूर घूमने जाएं

ओशिनिया में स्थित वानुअतु एक द्वीप समूह है, जो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। यह देश 80 से अधिक द्वीपों का समूह है। यहां के समुद्र तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ पानी के लिए मशहूर हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां भीड़-भाड़ न हो और आप शांति से समय बिता सकें तो वानुअतु आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए यहां के समुद्र तट के बारे में जानें।

#1 लोहे लावा समुद्र तट लोहे लावा समुद्र तट वानुअतु के एरमिटेज द्वीप पर स्थित है। यह समुद्र तट अपने नीले पानी और सफेद रेत के लिए जाना जाता है। यहां आप पानी के नीचे की दुनिया का आनंद ले सकते हैं या बस रेत पर बैठकर सूरज की रोशनी का मजा उठा सकते हैं। इस बीच के आस-पास कोई बड़ी इमारतें नहीं हैं, जिससे यह जगह और भी शांतिपूर्ण बन जाती है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मोहित कर देगा।

#2 पोर्ट विला समुद्र तट पोर्ट विला समुद्र तट वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला में स्थित है। यह समुद्र तट परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श है, क्योंकि यहां कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां आप खेल के मैदान, पिकनिक क्षेत्र और साफ-सुथरी रेत का आनंद ले सकते हैं। यहां आप पानी की गतिविधियों का मजा भी उठा सकते हैं, जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए मजेदार होंगी। इसके अलावा इस बीच पर कई खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजन खा सकते हैं।

#3 मेस्मेयर समुद्र तट मेस्मेयर एरमिटेज द्वीप पर स्थित एक खूबसूरत समुद्र तट है, जो अपने नीले पानी और सफेद रेत के लिए लोगों का पसंदीदा रहता है। यहां आप पानी के नीचे की तैराकी करके समुद्री जीवों को देख सकते हैं या फिर सर्फिंग जैसी मजेदार गतिविधियों का अनुभव भी ले सकते हैं। इस जगह पर कोई बड़ी इमारतें नहीं हैं, जिससे यह जगह और भी शांतिपूर्ण बन जाती है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मोहित कर देगा।

#4 ब्लू लेगून समुद्र तट ब्लू लेगून समुद्र तट एरमिटेज द्वीप का एक और खूबसूरत समुद्र तट है, जिसकी सुंदरता और स्वछता देखते ही बनती है। यहां आप पानी के नीचे की दुनिया का आनंद ले सकते हैं या बस रेत पर बैठकर पिकनिक मनाने का अनुभव कर सकते हैं। इस समुद्र तट पर आप रेट के किले बनाने, सूरज की किरणों को महसूस करने और खाने-पीने जैसी मजेदार गतिविधियां कर सकते हैं। यहां परिवार संग आना बढ़िया रहेगा।