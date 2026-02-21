भारत में समुद्र के किनारे करें ये 5 रोड ट्रिप, आपको जरूर आएगा आनंद
क्या है खबर?
अगर आप समुद्र के किनारे रोड ट्रिप का मजा लेना चाहते हैं तो भारत में इसके लिए कई जगहें हैं। इन स्थानों से समुद्र के किनारे के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और साफ हवा आपके मन को सुकून देगी। इन जगहों पर जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं और समुद्र के किनारे बैठकर कुछ समय बिता सकते हैं। आइए 5 बेहतरीन रोड ट्रिप के बारे में जानते हैं।
#1
मुंबई से गोवा
मुंबई से गोवा के बीच की रोड ट्रिप बहुत ही रोमांचक है। इस यात्रा में आपको पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों और हरे-भरे जंगलों का नजारा देखने को मिलेगा। रास्ते में कई छोटे-छोटे गांव और कस्बे आते हैं, जहां आप स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। गोवा पहुंचकर आप समुद्र किनारे कुछ समय बिता सकते हैं और वहां के प्रसिद्ध समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं। यह यात्रा लगभग 450 किलोमीटर लंबी है।
#2
कोच्चि से कन्याकुमारी
केरल की राजधानी कोच्चि से कन्याकुमारी तक की रोड ट्रिप भी बहुत सुंदर है। यह यात्रा लगभग 700 किलोमीटर लंबी है और इसमें आपको समुद्र के साथ-साथ पहाड़ियों का भी आनंद मिलेगा। रास्ते में आप तिरुवनंतपुरम, निन्मार और ननमुदी जैसे खूबसूरत शहरों से गुजरते हुए कन्याकुमारी पहुंचेंगे। कन्याकुमारी में आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तीन बहनें और सूर्यास्त बिंदु जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त भी बेहद खूबसूरत है।
#3
चेन्नई से पांडिचेरी
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से पांडिचेरी तक की रोड ट्रिप भी बहुत रोमांचक है। यह यात्रा लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और इसमें आपको हरे पेड़-पौधे और सुंदर नदियों का नजारा देखने को मिलता है। रास्ते में आप महाबलीपुरम और कांचीकोडि जैसे पर्यटन स्थलों पर भी रुक सकते हैं। पांडिचेरी पहुंचकर आप वहां की फ्रेंच कॉलोनियों, ऑरोबिंदो आश्रम और समुद्र किनारे स्थित बीच का आनंद ले सकते हैं। इसके दौरान मंत्रमुग्ध कर देने वाले खूबसूरत नजारे दिखेंगे।
#4
मुंबई से दमन
मुंबई से दमन तक की रोड ट्रिप भी बहुत रोमांचक है। यह यात्रा लगभग 170 किलोमीटर लंबी है और इसमें आपको पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों और हरे-भरे जंगलों का नजारा देखने को मिलता है। रास्ते में आप वलसड और वापी जैसे छोटे-छोटे शहरों से गुजरते हुए दमन पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर आप डायनामाइट हिल्स, नगा देवी मंदिर, जुमेरातालाव बीच आदि पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकते हैं, जो काफी सुंदर होते हैं।
#5
कोलकाता से दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से दार्जिलिंग तक की रोड ट्रिप भी बहुत रोमांचक है। यह यात्रा लगभग 600 किलोमीटर लंबी है और इसमें आपको पहाड़ों की सुंदरता और वहां मौजूद चाय बागानों का नजारा देखने को मिलता है। रास्ते में आप जलपाईगुड़ी और कुरसेलोंग जैसे छोटे-छोटे शहरों से गुजरते हुए दार्जिलिंग पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर आप हिमालयन रेलवे, खिलौना ट्रेन, बटासिया लूप आदि पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकते हैं।