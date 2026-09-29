छोटे बच्चों को सिखाने चाहिए ये 5 घर के काम, भविष्य के लिए हैं जरूरी
क्या है खबर?
बच्चों को छोटी उम्र से ही कुछ जरूरी काम सिखाना बहुत अहम है। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वे जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी कदम बढ़ाते हैं। छोटे-छोटे काम सिखाकर उन्हें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे आसान और उपयोगी काम बताएंगे, जो बच्चों को सिखाए जा सकते हैं और जो उनके जीवन में बहुत काम आ सकते हैं।
#1
खिलौने समेटना
बच्चों को खिलौने समेटने की आदत डालना एक सरल और असरदार तरीका है। जब बच्चे खेलकर अपने खिलौने खुद समेटते हैं तो उन्हें अपने सामान की जिम्मेदारी लेने की सीख मिलती है।
यह आदत उन्हें अनुशासन और चीजों को व्यवस्थित रखने की भावना भी देती है। इसके अलावा यह उन्हें अपने आसपास के माहौल को साफ-सुथरा रखने की अहमियत समझाता है।
धीरे-धीरे यह आदत उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है, जिससे वे बड़े होकर भी संगठित रहते हैं।
#2
कपड़े तह करना
बच्चों को कपड़े तह करने की प्रक्रिया सिखाना भी एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। यह न केवल उनके हाथों की गतिविधियों को बेहतर करता है, बल्कि उन्हें समय प्रबंधन और जिम्मेदारी भी सिखाता है।
शुरू में उन्हें आसान कपड़े, जैसे रुमाल या छोटे कपड़े तह करने दें, फिर धीरे-धीरे जटिल कपड़े तह करने के लिए प्रेरित करें। इससे वे अपने काम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित होगी।
#3
बर्तन साफ करना
बर्तन साफ करना बच्चों के लिए एक मजेदार गतिविधि बन सकती है। उन्हें सिखाएं कि कैसे साबुन और पानी का इस्तेमाल करके बर्तन साफ किए जाते हैं।
यह न केवल उनकी हाथों की गतिविधियों को सुधारता है, बल्कि उन्हें साफ-सफाई का महत्व समझाता है। बच्चों को अलग-अलग प्रकार के बर्तनों को साफ करने दें, ताकि वे सीख सकें कि किस तरह से कौन-सा बर्तन साफ होता है।
इससे वे अपने आसपास के माहौल को साफ-सुथरा रखने की अहमियत भी समझेंगे।
#4
पौधों को पानी देना
बच्चों को पौधों को पानी देने की जिम्मेदारी सौंपना उनके लिए प्रकृति से जुड़ने का अच्छा तरीका हो सकता है। उन्हें बताएं कि पौधों को कितनी मात्रा में पानी चाहिए और किस समय पानी देना सही होता है।
इससे न केवल वे प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनेंगे, बल्कि उन्हें धैर्य और देखभाल करने की आदत भी पड़ेगी। इसके अलावा यह गतिविधि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना भी विकसित करती है।
#5
छोटे-छोटे काम करना
बच्चों को घर के छोटे-मोटे काम, जैसे कि मेज-कुर्सी ठीक करना और दरवाजे बंद करना आदि सिखाना भी उपयोगी हो सकता है। इन सरल कार्यों से वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं और धीरे-धीरे बड़े कार्यों के लिए तैयार होते हैं।
इन 5 सरल तरीकों से आप अपने बच्चों को न केवल जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगे, बल्कि उन्हें जीवनभर काम आने वाली अहम बातें भी सिखाएंगे।