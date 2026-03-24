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बढ़ते वजन की समस्या से परेशान हैं? आयुर्वेद से जुड़ी ये 5 टिप्स आजमाएं
वजन को कम करने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स

बढ़ते वजन की समस्या से परेशान हैं? आयुर्वेद से जुड़ी ये 5 टिप्स आजमाएं

लेखन अंजली
Mar 24, 2026
10:17 am
क्या है खबर?

बढ़ता वजन एक आम समस्या बन गई है, जिससे कई लोग परेशान हैं। आयुर्वेद इस समस्या का समाधान प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से कर सकता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण न केवल वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि शरीर को संतुलित और स्वस्थ भी रखता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार आयुर्वेदिक उपाय देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं।

#1

सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करें

सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीने से आपके शरीर का पाचन तंत्र सक्रिय होता है। यह प्रक्रिया शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। गर्म पानी पीने से भूख कम लगती है और आप कम खाने की इच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा यह शरीर को तरोताजा रखता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आप दिनभर सक्रिय रह सकते हैं।

#2

मसालों का करें सेवन

मसाले जैसे हल्दी, जीरा, धनिया और सौंफ आदि वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। ये मसाले पाचन तंत्र को सुधारते हैं और शरीर की चर्बी को कम करने में सहायक होते हैं। इन मसालों का नियमित सेवन आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ आपके शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी मददगार हो सकता है। मसालों का सही मिश्रण आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है।

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#3

गुनगुने पानी का सेवन

भोजन के बाद गुनगुना पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और वसा का जमाव कम होता है। गुनगुने पानी का सेवन शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया तेज होती है। नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने से आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं।

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#4

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें

रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे योग, सांस लेने की तकनीक या हल्की दौड़ आपके शरीर को सक्रिय रखती हैं और कैलोरी जलाने में मदद करती हैं। ये गतिविधियां न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती हैं। नियमित रूप से ये एक्सरसाइज करने से आप ताजगी महसूस करते हैं और आपकी ऊर्जा के स्तर भी बढ़ते हैं। इसके अलावा ये गतिविधियां तनाव कम करने में भी मददगार साबित होती हैं, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहता है।

#5

पर्याप्त नींद लें

पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि थकान भी वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित करें ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और अगले दिन ताजगी महसूस हो सके। अच्छी नींद लेने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा अच्छी नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जिससे आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करते हैं।

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