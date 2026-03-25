ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद से जानें ये तरीके

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद में कई तरीके हैं। आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का उपयोग करके आप अपने ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से संतुलित कर सकते हैं। इन जड़ी-बूटियों में तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी और आंवला शामिल हैं। इनका नियमित सेवन करने से न केवल ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, बल्कि अन्य कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। आइए इन जड़ी-बूटियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 तुलसी का सेवन करें तुलसी का सेवन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। सुबह-सुबह खाली पेट तुलसी के 10-12 पत्तियों का रस निकालकर पीने से शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और खून का प्रवाह बेहतर होता है। इसके अलावा तुलसी का सेवन तनाव को कम करने में भी मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। नियमित रूप से तुलसी का सेवन करने से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

#2 अश्वगंधा का प्रयोग करें अश्वगंधा एक असरदार जड़ी-बूटी है, जो तनाव को कम करने में मदद करती है। तनाव ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का एक बड़ा कारण होता है। अश्वगंधा का सेवन करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। इसके अलावा अश्वगंधा का सेवन शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने और थकान को दूर करने में भी मदद करता है। नियमित रूप से अश्वगंधा का सेवन करने से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

Advertisement

#3 ब्राह्मी का प्रयोग करें ब्राह्मी एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जो दिमाग को ठंडक देती है और मानसिक तनाव को कम करती है। इससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। ब्राह्मी का सेवन करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर होती है और उसकी याददाश्त भी मजबूत होती है। इसके अलावा ब्राह्मी का सेवन शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने और थकान को दूर करने में भी मदद करता है। नियमित रूप से ब्राह्मी का सेवन करने से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

Advertisement