गर्मियों में ताजगी के लिए लें एवोकाडो स्मूदी की चुस्कियां, इसके ये 5 प्रकार आएंगे पसंद

एवोकाडो एक पौष्टिक फल है, जो खास वसा, फाइबर और विटामिन का बेहतरीन स्रोत है। इससे बनने वाली स्मूदी न केवल स्वाद में अच्छी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसे पीने से गर्मी से राहत तो मिलती ही है, साथ ही पेट भी भरा रहता है। आइए आज हम आपको 5 तरह की एवोकाडो स्मूदी की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद बेहतरीन होता है और जो मिनटों में तैयार हो जाती हैं।

#1 एवोकाडो और केले की स्मूदी एवोकाडो और केले की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक पका हुआ एवोकाडो लें और उसके गूदे को चम्मच से निकालकर मिक्सर में डालें। इसके बाद एक पका केला भी छीलकर मिक्सर में डालें। अब इसमें थोड़ा दूध डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं, जब तक कि मिश्रण बिल्कुल मुलायम न हो जाए। इस स्मूदी को गिलास में डालकर तुरंत पिएं, ताकि इसका पूरा पोषण मिल सके।

#2 एवोकाडो और नारियल पानी की स्मूदी एवोकाडो और नारियल पानी की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक पका हुआ एवोकाडो लें और उसके गूदे को चम्मच से निकालकर मिक्सर में डालें। अब इसमें ताजा नारियल पानी और शहद डालें और अच्छी तरह पीस लें, जब तक कि मिश्रण बिल्कुल मुलायम न हो जाए। यह स्मूदी ताजगी देती है और शरीर को पानी की कमी से बचाती है। इसे गिलास में डालकर तुरंत पिएं और इसका आनंद लें।

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#3 एवोकाडो और बेरी की स्मूदी एवोकाडो और बेरी की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक पका हुआ एवोकाडो लें और उसके गूदे को चम्मच से निकालकर मिक्सर में डालें। अब इसमें ताजा या जमी हुई स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या रास्पबेरी जैसी बेरी डालें। आप इसमें शहद या मेपल सिरप भी डाल सकते हैं, जो स्वाद बढ़ाएंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं, जब तक कि मिश्रण बिल्कुल मुलायम न हो जाए। इस स्वादिष्ट और पौष्टिक स्मूदी को गिलास में डालकर तुरंत पिएं।

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#4 एवोकाडो और पत्तेदार हरी सब्जियों की स्मूदी एवोकाडो और पत्तेदार हरी सब्जियों की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक पका हुआ एवोकाडो लें और उसके गूदे को चम्मच से निकालकर मिक्सर में डालें। अब इसमें पालक या केल जैसी पत्तेदार सब्जियां डालें। थोड़ा-सा नींबू रस डालें, ताकि इसका स्वाद बेहतर हो सके। इसके बाद ठंडा पानी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं, जब तक कि मिश्रण बिल्कुल मुलायम न हो जाए। इस पौष्टिक स्मूदी को गिलास में डालकर तुरंत पिएं।