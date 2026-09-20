पतझड़ के मौसम में अपनाएं ये 5 शौक, जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव

पतझड़ के मौसम में बागवानी करना एक बेहतरीन शौक हो सकता है। इस मौसम में कई फूल और पौधे उगाने के लिए अनुकूल होते हैं।

आप अपने घर के आंगन या छत पर छोटे-छोटे बगीचे बना सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जियां भी उगा सकते हैं।

बागवानी से न केवल आपका मन खुश रहेगा, बल्कि आप ताजी हवा का भी आनंद ले सकेंगे। यह शौक आपको प्रकृति के करीब लाएगा और आपके जीवन में सुकून भरे पल देगा।