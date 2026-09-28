पाचन को सुधारने में मदद करते हैं ये फल

पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं ये 5 फल, डाइट में करें शामिल

लेखन सयाली 05:58 pm Sep 28, 202605:58 pm

क्या है खबर?

पाचन क्रिया भोजन को पचाकर पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। अगर पाचन ठीक से काम नहीं करता है तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और कई समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए, रोजाना फल खाना जरूरी है। फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और जरूरी खनिज पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पाचन को सुधारने में फल कैसे मदद कर सकते हैं।