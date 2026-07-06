कमक्वाट का सेवन करने के फायदे

कमक्वाट है एक बेहद पौष्टिक फल, जानिए इसका सेवन करने के 5 फायदे

लेखन सयाली 07:51 pm Jul 06, 202607:51 pm

क्या है खबर?

कमक्वाट एक छोटा-सा खट्टा और मीठा फल है, जो विटामिन-C, विटामिन-B6, पोटेशियम और फाइबर का बेहतरीन स्त्रोत है। आमतौर पर इसे संतरे जैसा ही फल माना जाता है, लेकिन इसका स्वाद संतरे से थोड़ा अलग होता है। यह फल छोटे आकार का होने के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। आइए इसके सेवन से मिलने वाले सेहत के लाभों के बारे में जानते हैं।