हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते समय अपनाएं ये 5 हैक्स, खान-पान को बनाएंगे आसान
क्या है खबर?
हैंड ब्लेंडर एक बहुत ही काम का रसोई उपकरण है, जिससे हम कई तरह के काम कर सकते हैं। आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल पेस्ट बनाने या स्मूदी बनाने तक ही सीमित रखते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हैंड ब्लेंडर से और भी कई अनोखे काम किए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको हैंड ब्लेंडर से जुड़े कुछ बेहतरीन हैक्स बताएंगे, जो आपके रसोई के अनुभव को और भी मजेदार और आसान बना देंगे।
#1
सब्जियों का सूप बनाएं
अगर आपको गर्मा-गर्म सूप पसंद है तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करके आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें पानी या शोरबे के साथ एक पैन में उबालें। जब सब्जियां नरम हो जाएं तो हैंड ब्लेंडर की मदद से सूप को मुलायम बना दें। इससे आपका सूप झटपट तैयार हो जाएगा और इसका स्वाद भी शानदार होगा। इस तरीके से आपको बार-बार चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#2
अचार और चटनी बनाएं
अचार और चटनी बनाने के लिए अक्सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हैंड ब्लेंडर की मदद से यह काम भी आसान हो गया है। मसालों को पीसने से लेकर तेल मिलाने तक, सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। बस जरूरी सामग्री को एक साथ मिलाकर हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिला लें। इससे आपका अचार या चटनी एकसार हो जाएगा और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा।
#3
दूध फेंटें
दूध फेंटने के लिए आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है। बस दूध को एक गिलास में डालकर हैंड ब्लेंडर से फेंट लें। इससे दूध झटपट फेंट जाएगा और इसका स्वाद भी बढ़िया आएगा। इस तरीके से आप दूध को झटपट फेंट सकते हैं और इसे कॉफी जैसे पेय में शामिल कर सकते हैं। यह तरीका न केवल समय बचाता है, बल्कि दूध के स्वाद को भी बेहतरीन बनाता है।
#4
आइसक्रीम बनाएं
अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो हैंड ब्लेंडर की मदद से आप इसे भी बना सकते हैं। फलों को छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें फ्रीजर में जमाएं, फिर जब वे जम जाएं तो उन्हें निकालकर हैंड ब्लेंडर से मिला लें। इससे आपकी आइसक्रीम मुलायम हो जाएगी और इसका स्वाद भी शानदार आएगा। इस तरीके से आप बिना किसी मेहनत के घर पर ही स्वादिष्ट आइसक्रीम बना सकते हैं। आप परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।
#5
पेस्ट्री क्रीम तैयार करें
पेस्ट्री क्रीम बनाने के लिए आपको लंबे समय तक किचन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं होगी। बस दूध, चीनी और मलाई को एक साथ मिलाकर हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिला लें। फिर इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। अब इस मिश्रण को ठंडा करके अपनी पेस्ट्री या केक पर लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी पेस्ट्री क्रीम जल्दी और आसानी से तैयार हो जाएगी।