फ्रांस: प्रोवेंस की यात्रा के दौरान इन 5 गतिविधियों को जरूर आजमाएं, सफर में आएगा मजा

फ्रांस के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बसा प्रोवेंस एक खूबसूरत क्षेत्र है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र लैवेंडर के खेतों, ऐतिहासिक स्थलों और स्वादिष्ट भोजन के लिए मशहूर है। प्रोवेंस की यात्रा करने पर आपको यहां की पारंपरिक परंपराओं का अनुभव करने का मौका मिलेगा। आइए प्रोवेंस की यात्रा के दौरान आजमाई जाने वाली परंपराओं के बारे में जानते हैं।

#1 लैवेंडर खेतों का नजारा लें प्रोवेंस अपने खूबसूरत लैवेंडर के खेतों के लिए जाना जाता है। गर्मियों के दौरान यहां के खेत लैवेंडर के फूलों से भरे होते हैं, जो देखने में बेहद ही सुंदर लगते हैं। यहां आकर आप लैवेंडर की कटाई और तेल निकालने की प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से लैवेंडर से बने विभिन्न सामान जैसे साबुन, तेल और सुगंधित वस्तुएं खरीद सकते हैं।

#2 स्थानीय बाजारों में घूमें प्रोवेंस के स्थानीय बाजारों में घूमना एक अनोखा अनुभव है। यहां आपको ताजे फल-सब्जियां, पनीर, जैतून का तेल, हर्ब्स आदि मिलेंगे, जो इस क्षेत्र की खासियत हैं। बाजारों में घूमते हुए आप स्थानीय हस्तशिल्प वस्त्र और कलाकृतियां भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के बाजारों में आपको प्रोवेंस की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से जानने का मौका मिलेगा। यहां का माहौल और रंग-बिरंगी वस्तुएं आपके दिल को छू लेंगी।

Advertisement

#3 प्रोवेंस के महलों का करें रुख प्रोवेंस में कई पुराने महल और किले स्थित हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। इन महलों की बनावट बेहद ही आकर्षक है और इनमें घूमते हुए आपको इतिहास की झलक मिलती है। यहां के महलों में जाकर आप प्रोवेंस के राजसी अतीत को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा इन महलों में कई संग्रहालय भी हैं, जहां आप विभिन्न वस्त्र, शस्त्र और चित्रकारी देख सकते हैं।

Advertisement

#4 स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें प्रोवेंस अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी मशहूर है। यहां आने वाले पर्यटक कई तरह के व्यंजनों का आनंद लेते हैं, जिनमें रत्नो, टार्ट टैटिन, बौबोनी आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहां की पारंपरिक मिठाइयां जैसे फेनौइले, पिस्ता केक आदि भी बहुत लोकप्रिय हैं। यहां के खाने के स्थानों में आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। यहां का खाना आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।