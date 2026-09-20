छोटे बच्चों में जल्दी विकसित करें ये 5 आदतें, शैक्षणिक प्रदर्शन को बना सकती हैं बेहतर

बच्चों को नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक निश्चित समय तय करें, जब वे हर दिन पढ़ाई करें।

इससे उन्हें एक रूटीन मिल जाएगा और वे समय प्रबंधन सीखेंगे। पढ़ाई का समय ऐसा चुनें, जिसमें बच्चे थकें नहीं, बल्कि मजे से पढ़ाई करें।

इससे उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी और वे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वे क्या पढ़ रहे हैं। नियमितता से वे आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं।