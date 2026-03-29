एक बार फिर चलन में आईं कैप्री, जानिए इस बॉटम वियर को स्टाइल करने के तरीके

गर्मियों में महिलाएं कैप्री पहनना पसंद करती हैं, जो मध्यम लंबाई वाली पैंट या जींस होती हैं। यह परिधान सालों बाद एक बार फिर चलन में आ गया है। इसे पहनने के बाद गर्मी महसूस नहीं होती है और एक स्टाइलिश लुक भी मिल जाता है। कैप्री को सही तरीके से स्टाइल करने पर आप हर मौके पर आकर्षक लग सकती हैं। चाहे वह ऑफिस हो या कोई खास अवसर, कैप्री को अलग-अलग तरीकों से पहना जा सकता है।

#1 हाल्टर नेक टॉप के साथ पहनें हाल्टर नेक इस साल की सबसे ट्रेंडी नेकलाइन है, जिसके टॉप कैप्री के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इस आउटफिट को पहनकर आपको एक स्टाइलिश और भीड़ से अलग लुक मिल जाएगा। जींस वाली कैप्री के साथ एकल रंग वाला हाल्टर नेक टॉप पेयर करें। इसके साथ आप पेंसिल या किटन हील पहन सकती हैं, जो आपको और भी आकर्षक लुक देंगी। लुक को पूरा करने के लिए एक सुंदर-सा शोल्डर बैग कैरी करें।

#2 प्रिंटेड ब्लाउज के साथ मेल करें अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो प्रिंटेड ब्लाउज के साथ कैप्री का मेल करना अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रिंटेड ब्लाउज आपके लुक में रंग भर देगा और आपको अलग दिखाएगा। आप फूलों वाले प्रिंट, पोल्का डॉट या ज्यामितीय डिजाइन वाले ब्लाउज चुन सकती हैं, जो गर्मियों की ताजगी को दर्शाते हैं। इसके साथ आप हल्के रंग की कैप्री पहन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को संतुलित बनाए रखेगी और आपको आकर्षक दिखाएगी।

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#3 ट्यूब टॉप के साथ स्टाइल करें कैप्री को स्टाइल करने का सबसे पश्चिमी और खास तरीका होगा उसके साथ ट्यूब टॉप पहनना। यह आउटफिट गर्मी के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें आपको जरा भी असुविधा महसूस नहीं होगी। कूल प्रिंट वाला ट्यूब टॉप पहनकर उसके साथ डेनिम जींस वाली कैप्री पेयर कर लें। इसके अलावा आप एकल रंग या सुंदर प्रिंट वाले ट्यूब टॉप के साथ हल्के रंग वाली कैप्री भी पहन सकती हैं। पैरों में फ्लैट चप्पल पहनकर लुक पूरा करें।

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