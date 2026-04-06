तंदूर न होने पर भी आसानी से बनाई जा सकती है नान, जानिए कुछ सरल तरीके

नान एक लोकप्रिय भारतीय रोटी है, जो आमतौर पर तंदूर में बनाई जाती है। हालांकि, अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो भी आप इसे अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और सरल तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना तंदूर के भी स्वादिष्ट नान बना सकते हैं। इनसे आप अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं और इस रोटी को बाहर से लाए बिना घर पर तैयार कर सकते हैं।

#1 ओवन का इस्तेमाल करें अगर आपके पास ओवन है तो आप आसानी से नान बना सकते हैं। सबसे पहले नान का आटा गूंथ लें और उसे छोटी-छोटी लोइयों में बांट लें। फिर इन लोइयों को बेलकर ओवन में रख दें। ओवन को पहले से गर्म करें और लोइयों को 5-7 मिनट तक बेक करें, जब तक कि वे सुनहरी न हो जाएं। इस तरह आप बिना तंदूर के भी स्वादिष्ट नान बना सकते हैं।

#2 तवे पर बनाएं तवे पर भी नान बनाना संभव हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले नान का आटा गूंथ लें और उसे बेलकर तवे पर डालें। जब एक तरफ से नान हल्की भूरी हो जाए तो उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेंक लें। इसके बाद नान को घी या मक्खन लगाकर परोसें। इस तरह तवे पर भी नान बनाने का तरीका आसान होता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है।

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#3 माइक्रोवेव का उपयोग करें माइक्रोवेव का उपयोग करके भी नान बनाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले नान का आटा गूंथ लें और उसे बेलकर माइक्रोवेव-सुरक्षित प्लेट पर रखें। फिर माइक्रोवेव को पहले से गर्म करें और प्लेट को उसमें रख दें। तेज तापमान पर 2-3 मिनट तक पकाएं, जब तक कि नान फूलकर तैयार न हो जाएं। इसके बाद नान को घी या मक्खन लगाकर परोसें। इस तरह माइक्रोवेव में भी नान बनाने का तरीका आसान और जल्दी होता है।

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