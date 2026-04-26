पश्चिम बंगाल के इन 4 अनसुने पारंपरिक कपड़ों को बनाएं फैशन का हिस्सा, देंगे खास लुक

पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। यहां के कपड़ा उद्योग में कई पारंपरिक कपड़े शामिल हैं, जो न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि उनकी बनावट भी बहुत खास होती है। इन कपड़ों की कारीगरी और डिजाइन आज भी लोगों को आकर्षित करती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कपड़ों के बारे में बताएंगे, जो इस राज्य के पारंपरिक वस्त्र हैं और इनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा।

#1 गरद गरद एक पारंपरिक बंगाली कपड़ा है, जिसे विशेष रूप से शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान पहना जाता है। यह मुख्य रूप से मुलायम सूती या रेशमी कपड़े से बनता है और इसमें बारीक कढ़ाई की जाती है। गरद की खासियत इसकी चमकीली रंगों की उपयोगिता होती है, जो इसे बहुत आकर्षक बनाती है। इसे पहनकर आप न केवल सुंदर दिखेंगे, बल्कि यह पहनने में भी आरामदायक होता है। इससे बनी साड़ी महिलाओं को बहुत पसंद आती है।

#2 तांगा तांगा एक अन्य पारंपरिक बंगाली कपड़ा है, जिसे मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा पहना जाता है। यह मोटे सूती कपड़े से बना होता है और इसमें बारीक डिजाइन होती हैं। तांगा को खासतौर पर त्योहारों और समारोहों में पहना जाता है। इसकी बनावट और डिजाइन इसे बहुत खास बनाते हैं। तांगा पहनकर आप न केवल पारंपरिक दिखेंगे, बल्कि यह आपको एक शाही अंदाज भी देगा। इससे बने कुर्ते आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे।

Advertisement

#3 शारीनी शारीनी एक प्रकार की पारंपरिक बंगाली साड़ी होती है, जिसे विशेष रूप से शादी-ब्याह में पहना जाता है। यह साड़ी मोटे सूती कपड़े से बनाई जाती है और इसमें बारीक कढ़ाई होती है। शारीनी की खासियत इसकी चमकीली रंगों की उपयोगिता होती है, जिसकी वजह से यह अन्य कपड़ों से अलग लगती है। इसे पहनकर आप न केवल सुंदर दिखेंगे, बल्कि हर मौके पर सभी लोगों की तारीफें भी बटोर सकेंगी।

Advertisement